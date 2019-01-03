Son Dakika Haberleri: Hollanda'da Fetö Yurdunda Kalan Terör Zanlısı

Hollanda'da Fetö Yurdunda Kalan Terör Zanlısı

1 saat önce

Hollanda'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) bağlı bir yurtta kalan terör zanlısının iki hafta tutuklu kalacağı bildirildi.

Hollanda'da Fetö Yurdunda Kalan Terör Zanlısı, System.String[]
Hollanda'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) bağlı bir yurtta kalan terör zanlısının iki hafta tutuklu kalacağı bildirildi.

Hollanda Savcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, pazartesi günü Rotterdam kentinde bir ev bakımı kurumunda çalışırken yakalanan ve 1 yıldır FETÖ'ye bağlı Akyazılı Rotterdam Vakfı altındaki öğrenci yurdunda kaldığı tespit edilen 24 yaşındaki terör zanlısının iki hafta tutuklu kalacağı belirtildi.

Açıklamada, zanlının, terörle bağlantılı olduğu, terör saldırısı hazırlığı şüphesiyle yakalandığı ve terör saldırısı gerçekleştirmek için internet üzerinden bilgi topladığı ifade edildi.

Hollanda polisinin, Hollanda Güvenlik ve İstihbarat Dairesinin (AIVD) zanlıyla ilgili verdiği "El Kaide terör örgütü çevresinde aktif olduğu" bilgisini de araştıracağı kaydedildi.

Hollanda medyasında çıkan haberlerde, FETÖ'ye bağlı Akyazılı Rotterdam Vakfı altındaki öğrenci yurdunda 1 yıldır kalan zanlının Vlaardingen doğumlu Türk asıllı olduğu iddia edildi.

Rotterdam kentinde pazartesi günü, bir ev bakımı kurumunda çalışırken terörle bağlantılı olduğu şüphesiyle yakalanan 24 yaşındaki terör zanlısının 1 yıldır FETÖ'ye bağlı Akyazılı Rotterdam Vakfı altındaki öğrenci yurdunda kaldığı tespit edilmişti.

Zanlının yakalanması sonrası Rotterdam kentindeki yurda operasyon düzenleyen kar maskeli polis özel araştırma ekibi, terör zanlısının kaldığı odadaki bazı eşyalarına el koymuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 07:34 Kaynak: AA

Hollanda, Güncel
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