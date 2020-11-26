Honor Watch GS Pro'yla kaybolma derdine son - Son Dakika

Çift uydu konumlandırma sistemi kullanan ve akıllı telefon olmadan da hareketleri takip eden Honor Watch GS Pro akıllı saat, rotadan dönüş gibi özellikleriyle maceraları güvenli kılıyor.

Honor'dan yapılan açıklamaya göre, şirket piyasaya sürdüğü yeni akıllı saati Honor Watch GS Pro ile keşfetmeyi seven şehirli maceracılar için birçok önemli özelliği bir araya getiriyor. En zorlu koşullara dayanacak şekilde geliştirilen akıllı saat, benzersiz yüksek hassasiyetli çift uydu konumlandırma sistemi ve rotadan dönüş özelliği ile kaybolmaya imkan tanımıyor.

Telefondan bağımsız GPS işlevi ve anlık hava değişimlerini öngören barometre gibi özellikleri ile öne çıkan akıllı saat, 25 güne dek uzayan pil süresi ile doğadayken maceranın keyfinin daha fazla çıkarılmasını sağlıyor.

Honor Watch GS Pro, GPS dışında Rusya'nın geliştirdiği GLONASS uydu konumlandırma sistemine de sahip bir akıllı saat. Çift konumlandırma sistemiyle yüksek hassasiyet sunan Watch GS Pro, rotadan dönüş özelliğiyle birlikte yürüyüş rotasını net bir şekilde belirliyor. Kullanıcının yanında bir akıllı telefon olmasa bile, rotadan dönüş özelliği, doğada yolun kaybedilmesi durumunda başlangıç noktasına kolayca geri dönmeyi sağlayan yönergeleri ve haritayı kullanıcısına sunuyor. Bu sayede telefonun pili bitmiş olsa da sadece Honor Watch GS Pro'yla birlikte yolu bulmak ve güvene ulaşmak oldukça kolay.

Gündoğumu ve günbatımı saatlerini veren Honor Watch GS Pro, Ay'ın doğumu ve batımıyla birlikte bulunduğu evre bilgisiyle hareketleri planlamayı kolaylaştırıyor. Barometresi ile anlık hava değişimlerini de ölçebilen Watch GS Pro, bu sayede yağışlardan hemen önce bilgi alarak kullanıcının uygun kıyafetleri giymesini sağlıyor.Ayrıca akıllı saat sonraki günlerle ilgili ortalama hava durum bilgisi verebiliyor.

14 farklı askeri testi başarıyla geçti

Amerikan Ordusu'nun askeri standartlara uygunluk için belirlediği MIL-STD-810G testlerine tabi tutulan Honor Watch GS Pro bu testlerden başarıyla geçti. 70 derece yüksek ve eksi 40 derece düşük sıcaklık, tuz spreyi, nem, kum, toz, şok ve titreşim gibi 14 farklı ve zorlu testlerden geçen Watch GS Pro, bu sayede tüm zorlu koşullarda bile dayanıklılığını koruyor. 50 metreye kadar da suya dayanıklılığa sahip olan akıllı saat, maceralarınızda yanınızda olması gereken akıllı bir asistan olarak öne çıkıyor.