HSK'dan İzmir depremi sonrası tavsiye yazısı - Son Dakika

HSK'dan İzmir depremi sonrası tavsiye yazısı

01.11.2020 18:32
HSK'dan İzmir depremi sonrası tavsiye yazısı, System.String[]

HAKİMLER ve Savcılar Kurulu'nca (HSK), 6.6 büyüklüğünde depremle sarsılan İzmir'deki yargılamalarda 15 gün boyunca uygulanacak tavsiyeleri içeren yazı yayımlandı.

HAKİMLER ve Savcılar Kurulu'nca (HSK), 6.6 büyüklüğünde depremle sarsılan İzmir'deki yargılamalarda 15 gün boyunca uygulanacak tavsiyeleri içeren yazı yayımlandı. Buna göre, tutuklu ve acil işler, zaman aşımı yakın soruşturma/kovuşturma dosyaları ile yürütmenin durdurulması istemlerine hassasiyet gösterilecek.

HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz imzasıyla yayınlanan 'Deprem Kapsamında Alınan Tedbirler' başlıklı yazıda, İzmir'deki deprem sonrası devletin tüm olanaklarının seferber edildiği ve bölge halkının yaralarının sarılması çalışmalarının büyük hızla devam ettiği bildirildi. Deprem nedeniyle 15 gün süreyle bazı tedbirlerin hatırlatma ihtiyacının hasıl olduğu belirtilerek, "Öncelikle, adli hizmetlerin tamamen durması gibi bir durum söz konusu olmadığı bilinciyle hareket edilerek tutuklu ve acil işler, zamanaşımı yakın olan soruşturma ve kovuşturma dosyaları, yürütmenin durdurulması istemleri ile ivedi sayılacak diğer iş ve işlemlerde vatandaşlarımızın mağduriyetine sebebiyet verilmeyecek ve hak kayıplarına yol açılmayacak şekilde gerekli hassasiyet gösterilecek. Tarafların hazır bulunduğu hallerde, taraf iradeleri esas alınarak, adli iş ve işlemlerin daha önce planlanan şekilde sürdürülmesi ancak söz konusu iş ve işlemlere ilişkin mazeret taleplerinin anlayışla karşılanması, tarafları hazır olmayan soruşturma ve muhakeme işlemlerinde, bizzat tarafın ya da yakınlarının deprem felaketinden zarar görmüş olma ihtimaline binaen keyfiyetin tutanakla tevsiki, soruşturma işlemi ve duruşmanın başka bir güne tehiri hususunun Cumhuriyet Başsavcılıkları ve mahkemelerce değerlendirilecek" denildi.

'İZİN HAKLARI KONUSUNDA HASSASİYET GÖSTERİLSİN'Depremden bizzat veya yakınları olumsuz etkilenen hakim, savcı ile personelin sahip oldukları izin haklarını kullanma konusunda hassasiyet gösterilmesi istenerek, şunlar kaydedildi:

"Bu konudaki taleplerin daha önceki sınırlamalar gözetilmeksizin ilgili Komisyon Başkanlıkları ve Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından anlayışla karşılanması, İzmir Barosuna bağlı olarak görev yapan avukatlar ile İzmir merkez ve ilçelerinde ikamet eden vatandaşlarımızın ülke genelindeki adli iş ve işlemlerindeki mazeret taleplerinin, mağduriyete ve hak kaybına sebebiyet vermeyecek şekilde anlayışla karşılanması, depremin vermiş olduğu zararın boyutu ve adliyelerin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak komisyon başkanları ve Cumhuriyet Başsavcılarının görev ve yetkileri kapsamında lazım gelen tedbirleri, ilgili mevzuat çerçevesinde gecikmeden ifa etmelerinin hatırlatılarak, keyfiyetin tavsiye mahiyetinde tüm komisyon başkanlıkları ve Cumhuriyet Başsavcılıkları aracılığıyla hakim ve Cumhuriyet savcılarına duyurulmasını rica ederim."

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, -


Hakim ve Savcılar Kurulu, Cumhuriyet, Deprem, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HSK'dan İzmir depremi sonrası tavsiye yazısı - Son Dakika


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