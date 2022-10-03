HSK'dan tepki toplayacak hamle! Eşini öldüren hakim için taziye mesajı paylaştılar - Son Dakika
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HSK'dan tepki toplayacak hamle! Eşini öldüren hakim için taziye mesajı paylaştılar

03.10.2022 18:51

Hakimler ve Savcılar Kurulu'ndan 3 çocuğunun annesini öldürdükten sonra intihar eden Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Serkan Tüzün hakkında tepki çekecek bir hamle geldi. HSK, resmi internet sitesinden bir önceki görevinde hakim olarak çalışan Serkan Tüzün hakkında taziye mesajı paylaştı.

Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Serkan Tüzün, dün gece saat 23.15 sıralarında Ankara Etimesgut'ta bulunan hakim lojmanında 3 çocuğunun annesi olan eşi İlksen Tüzün'ü öldürdükten sonra aynı silahla kendi canına kıydı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaşanan olayın nedeni henüz bilinmezken Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Çiftin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

TETKİK HAKİM OLARAK GÖREV YAPMIŞTI

Daha önce Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı'nda tetkik hakim olarak görev yapan Serkan Tüzün, yakın tarihte Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na daire başkanı olarak atanmıştı.

HSK'DAN TEPKİ ÇEKECEK ADIM

Olayla ilgili Hakimler ve Savcılar Kurulu'ndan (HSK) tepki çekecek bir adım geldi. HSK resmi internet sitesinden eşini öldürdükten sonra intihar eden Serkan Tüzün hakkında taziye mesajı yayınladı.

HSK'dan tepki çekecek adım! Eşini öldüren hakim için taziye mesajı yayınladılar

"ALLAH'TAN RAHMET DİLERİZ"

HSK'nın mesajında, "Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi BaşkanlığıDaire Başkanı Sayın Serkan Tüzün'ün vefat ettiğini üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz." denildi.

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Hsk, Hakim Serkan Tüzün İçin Taziye Mesajı Yayınladı Hsk, Hakim Serkan Tüzün İçin Taziye Mesajı Yayınladı Hakim önce eşini vurdu, sonra intihar etti Hakim önce eşini vurdu, sonra intihar etti

Serkan Tüzün, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika HSK'dan tepki toplayacak hamle! Eşini öldüren hakim için taziye mesajı paylaştılar - Son Dakika


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