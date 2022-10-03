HSK'dan tepki toplayacak hamle! Eşini öldüren hakim için taziye mesajı paylaştılar

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Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Serkan Tüzün, dün gece saat 23.15 sıralarında Ankara Etimesgut'ta bulunan hakim lojmanında 3 çocuğunun annesi olan eşi İlksen Tüzün'ü öldürdükten sonra aynı silahla kendi canına kıydı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaşanan olayın nedeni henüz bilinmezken Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Çiftin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

TETKİK HAKİM OLARAK GÖREV YAPMIŞTI

Daha önce Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı'nda tetkik hakim olarak görev yapan Serkan Tüzün, yakın tarihte Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na daire başkanı olarak atanmıştı.

HSK'DAN TEPKİ ÇEKECEK ADIM

Olayla ilgili Hakimler ve Savcılar Kurulu'ndan (HSK) tepki çekecek bir adım geldi. HSK resmi internet sitesinden eşini öldürdükten sonra intihar eden Serkan Tüzün hakkında taziye mesajı yayınladı.

"ALLAH'TAN RAHMET DİLERİZ"

HSK'nın mesajında, "Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi BaşkanlığıDaire Başkanı Sayın Serkan Tüzün'ün vefat ettiğini üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz." denildi.