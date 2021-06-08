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Huawei, 135W Hızlı Şarj Cihazını Piyasaya Sürmeye Hazırlanıyor - Son Dakika

Huawei, 135W Hızlı Şarj Cihazını Piyasaya Sürmeye Hazırlanıyor

08.06.2021 05:00
Huawei, 135W Hızlı Şarj Cihazını Piyasaya Sürmeye Hazırlanıyor, System.String[]

Huawei firması hızlı şarj teknolojisi konusunda rekabeti üst seviyelere çıkartıyor. Şirket, akıllı telefonlar ve dizüstü bilgisayarlar ile ortak kullanılacak yeni 135W hızlı şarj cihazını piyasaya sürecek.

Hızlı şarj teknolojisi her geçen gün gelişerek kendini yenilemektedir. Özellikle büyük teknoloji firmaları hızlı şarj teknolojisi alanında kıyasıya rekabet etmektedir.

Son zamanlarda Xiaomi, 200W giriş şarj gücüne ulaşabilen yeni teknolojisini sergiledi. Xiaomi bu teknolojiyi yakın gelecekte piyasaya süreceğini açıkladı.

Xiaomi mi 11 Pro serisinde 120W hızlı şarj teknolojisini kullanmıştı. Çinli Huawei bu durumdan uzak kalmamak için 135W hızlı şarj cihazını piyasaya sürmek için elini hızlandırdı. Huawei, hem dizüstü bilgisayarlarla hem de akıllı telefonlarla uyumlu 135W hızlı şarj başlığını sergiledi.

Çinli sosyal medya platformu Weibo blog yazarı, Huawei'nin ana akım USB-C arayüzünü kullanan ve Huawei dizüstü bilgisayarlar ile Huawei akıllı telefonların süper hızlı şarj edilmesini destekleyen 135W yüksek güçlü bir şarj cihazı piyasaya süreceğini açıkladı.

Huawei, 135W Hızlı Şarj Cihazını Piyasaya Sürmeye Hazırlanıyor

Hızlı şarj cihazının modeli, HW-200A00P00 olduğu ve 20V/6.75A'ya kadar hızlı şarjı desteklediği belirtildi. Huawei 135W hızlı şarj adaptörünü daha çok dizüstü bilgisayarlar için özel olarak geliştirdiği belirtildi.

Ayrıca yeni şarj cihazı; PD, DCP, QC2.0, QC4, FCP, SCP ve diğerleri gibi çoklu protokollerle uyumludur ve piyasadaki çoğu dijital ürünle uyumludur. Huawei'nin 135W hızlı şarj adaptörü, tam gövdeli beyaz bir tasarıma, bölünmüş bir pim yapısına sahiptir ve entegre kabloya sahip değildir. Ayrıca yan tarafta "HUAWEI SuperCharge" yazısının da yazılı olduğunu görebiliyoruz. Söylendiği gibi, esas olarak dizüstü bilgisayarlar için yapılmıştır. Ancak akıllı telefonlarla da uyumludur. Böylece dizüstü bilgisayar ve akıllı telefon simgeleri de işaretlenir.

Huawei'nin Hızlı Şarj Teknolojisi Hakkında Gelişmeler

Şu anda, Huawei akıllı telefonlar 66W'a (11V/6A) kadar hızlı şarjı destekliyor. Böylece Huawei akıllı telefon sahipleri bu şarj cihazını kullanmaları durumunda, cihazın sadece yarı gücünden faydalanmış olurlar.

Ayrıca, hızlı şarj cihazı birçok ürün ile uyumlu olması büyük bir avantajdır. Kullanıcılar seyahat sırasında tek bir şarj cihazı ile hem bilgisayarını hemde akıllı telefonunu şarj edebilir.

Huawei'nin piyasaya süreceği hızlı şarj cihazının adaptör kısmı FCC sertifikasına sahip olduğu açıklandı. Dolayısıyla lansman tarihinin çok yakın olduğunu düşünmek için her türlü neden var. Ancak çıkış tarihi ile ilgili resmi bir bilgi olmadığı için elimizdeki tek şey varsayım olmaktadır. Bu anlamda yaklaşan Huawei P50 serisi modelleri, 135W hızlı şarj cihazını almaya aday ilk akıllı telefon serisi olabilir.

Huawei, 135W Hızlı Şarj Cihazını Piyasaya Sürmeye Hazırlanıyor

Sosyal Medya, Xiaomi, Huawei, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Tekmoloji

Son Dakika Teknoloji Huawei, 135W Hızlı Şarj Cihazını Piyasaya Sürmeye Hazırlanıyor - Son Dakika


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