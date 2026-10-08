Husiler Riyad Havalimanı'nı vurdu:  2.5 milyon dolarlık uçak hasar gördü - Son Dakika
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Husiler Riyad Havalimanı'nı vurdu:  2.5 milyon dolarlık uçak hasar gördü

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Husiler Riyad Havalimanı\'nı vurdu:  2.5 milyon dolarlık uçak hasar gördü
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Husiler, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı’nı hedef aldı. Saldırının ardından havalimanında park halinde bulunan bir yolcu uçağında yangın çıktı. Alevler ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, 2,5 milyon dolar değerindeki uçak kullanılamaz hale geldi.

Yemen’deki Husiler, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı’na balistik füze saldırısı düzenlediklerini açıkladı. Saldırının ardından havalimanında bir ticari uçağın alev aldığı ve hasar gördüğü bildirildi. 

FÜZE SALDIRISINI HUSİLER ÜSTLENDİ

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, Riyad’daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı’nı balistik füzeyle hedef aldıklarını duyurdu. Seri, füzenin hedefini vurduğunu ve havalimanındaki hava trafiğinin aksadığını öne sürdü. 

HAVALİMANINDA UÇAK ALEV ALDI

Saldırı sırasında havalimanında bulunan ticari bir uçağın alev aldığı bildirildi. Görüntülerde uçaktan yoğun duman yükseldiği görülürken, uçağın hasar gördüğü aktarıldı.  Uçağın Suudi Arabistan'ın ulusal hava yolu şirketine ait Airbus A310-200 olduğu belirtildi. Bu model uçaklar piyasada 2,5 milyon dolardan alıcı buluyor. 

Ancak uçağın doğrudan füze tarafından vurulduğuna ilişkin Suudi makamlarından şu aşamada net bir doğrulama bulunmuyor.

SUUDİ ARABİSTAN FÜZELERİ ÖNLEDİ

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon ise Riyad yönüne gönderilen iki balistik füzenin havada imha edildiğini açıkladı. Bir başka füzenin de Khamis Muşayt yönünde önlendiği bildirildi. Füze parçalarının Riyad'da bir okul öncesi eğitim merkezine ve sağlık tesisine zarar verdiği aktarıldı. 

UÇUŞLARDA BÜYÜK AKSAMA

Saldırıların ardından Kral Halid Uluslararası Havalimanı'ndaki uçuşlarda ciddi aksamalar yaşandı. Çok sayıda sefer iptal edilirken, bazı uluslararası hava yolu şirketleri Riyad uçuşlarını geçici olarak durdurdu. 

Son saldırı, Husilerin son günlerde Suudi Arabistan'daki havalimanlarına yönelik art arda gerçekleştirdiği saldırıların ardından geldi. Riyad ve Abha havalimanlarına yönelik önceki saldırılarda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 36 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

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Suudi ArabistanRiyadYemenSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Kerem Boaç Kerem Boaç:
    Vay be savaş bu kadar alevli olduğunu bilmiyordum. Riyad havalimanını vurmuşlar ???? 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Husiler Riyad Havalimanı'nı vurdu:  2.5 milyon dolarlık uçak hasar gördü - Son Dakika
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