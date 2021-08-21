"Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu'nun mezarı yenilendi - Son Dakika

Prof. Dr. Yüksel, Dursunoğlu'nun her zaman hatırlanacak biri olduğunu dile getirdi.

Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki törene, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Şengül Altan Arslan, Seyfi Dursunoğlu'nun yeğeni Güliz Dursunoğlu ile bazı vatandaşlar katıldı.

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