“İBB’ye 168 milyon TL haraç verdim" dedi: Ahmet Sari ödemelerin nasıl yapıldığını anlattı - Son Dakika
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“İBB’ye 168 milyon TL haraç verdim" dedi: Ahmet Sari ödemelerin nasıl yapıldığını anlattı

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“İBB’ye 168 milyon TL haraç verdim" dedi: Ahmet Sari ödemelerin nasıl yapıldığını anlattı
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İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen, görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da tutuklu sanıklar arasında yer aldığı davada iş insanı Ahmet Sarı’nın savunması dikkat çekti. Sarı, İBB ve iştiraklerinden olan alacaklarını tahsil edebilmek için Ertan Yıldız ve Fatih Keleş’e toplam 229 milyon TL ödeme yaptığını öne sürerek, söz konusu paraları “haraç” olarak nitelendirdi.

Görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da tutuklu sanıklar arasında yer aldığı İBB  davasında iş insanı Ahmet Sari’nin savunması dikkat çekti. Sari, İBB ve iştiraklerinden olan alacaklarını tahsil edebilmek için Ertan Yıldız ve Fatih Keleş’e para vermek zorunda kaldığını öne sürerek, yaptığı ödemeleri “haraç” olarak nitelendirdi.

“ALACAKLARIMI TAHSİL EDEBİLMEK İÇİN PARA VERMEK ZORUNDA KALDIM”

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada savunma veren Ahmet Sari 2022 yılının sonlarına doğru Ertan Yıldız’ın kendisiyle görüşmek istediğini, görüşmede Fatih Keleş’in de bulunduğunu anlattı. Sari, bu görüşmede ihaleleri kazanmasına rağmen ödemelerini alamadığının kendisine söylendiğini ve alacaklarını tahsil edebilmek için para ödemesi gerektiği yönünde baskı gördüğünü iddia etti.

Sari, görüşmenin ardından ilk kez hak edişlerini alabilmek amacıyla para vermek zorunda kaldığını belirterek, ödemelerin ihale kazanmakla herhangi bir ilgisinin bulunmadığını savundu. 

“RESMEN BENDEN HARAÇ ALDILAR”

Duruşma savcısının, “Haraçta bir zorlama unsuru olması lazım. Siz nasıl bir zorlamaya maruz kaldınız?” sorusu üzerine Sari, daha önce yaşadığı HAVAİST sürecine dikkat çekti.

“İşimi elimden aldılar” diyerek Ertan Yıldız’ın kendisi üzerinde baskı oluşturduğunu öne süren Sari, “Resmen Ertan Yıldız benden haraç aldı. Yani zorlamayla aldılar” ifadelerini kullandı. 

“PARALAR ALACAKLARIMA KARŞI İSTENDİ”

Savcının ödemelerin hangi amaçla alındığını sorması üzerine Sari, paraların alacaklarına karşılık istendiğini söyledi.

Sari ayrıca, Ertan Yıldız’dan kendilerine ait bir sistemin bulunduğu ve bu sistemin devam ettirilmesi için para toplanması gerektiği yönünde ifadeler duyduğunu ileri sürdü. Aynı sistemi Fatih Keleş’ten de duyduğunu belirtti. 

PARALARIN TESLİM ŞEKLİNİ ANLATTI

Sari, Ertan Yıldız’a yaptığı ödemelerin telefon görüşmelerinin ardından şoförler aracılığıyla teslim edildiğini söyledi. Fatih Keleş’e verdiği paraları ise Bakırköy’deki bina ile Florya’daki bir adrese götürdüğünü anlattı.

Paraların tamamını kendisinin teslim ettiğini belirten Sari, herhangi bir aracı kullanmadığını ifade etti. 

Savcının sorusu üzerine Sari, Ertan Yıldız’a yapılan ödemelerin Ziya Gökmen Togay’ın şoförleri aracılığıyla da gerçekleştirildiğini doğruladı. 

“İHALE KAZANMAK İÇİN PARA VERMEDİM”

Sari, kendisinden alınan paraların ihale kazanmak amacıyla verilmediğini savundu. Yaklaşık 40 yıldır kamu ihalelerine katıldığını ve iş makineleri ile araç kiralama alanında güçlü bir şirket yapısına sahip olduğunu belirten Sari, ihaleleri kazanmak için hukuka aykırı bir desteğe ihtiyaç duymadığını söyledi.

Sari, Ertan Yıldız ve Fatih Keleş’e yaptığı ödemelerin yalnızca mevcut alacaklarını tahsil edebilmek amacı taşıdığını ileri sürdü. 

İBB’DEN ALACAKLARI İÇİN İCRA TAKİPLERİ BAŞLATTI

Savunmasında İBB ile yaşadığı mali süreci de anlatan Sari, alacaklarının zamanında ödenmemesi üzerine farklı tarihlerde çok sayıda icra takibi başlattığını söyledi.

2020 ve 2021 yıllarında İBB aleyhine çeşitli tutarlarda icra takipleri başlattığını, buna rağmen yeni ihalelere katılmaya ve kazanmaya devam ettiğini belirten Sari 2022 yılının başında güncellenmiş değerle yaklaşık 600 milyon TL civarında alacağı bulunduğunu ifade etti. 

“İHALELERE GİRMEK BENİM İÇİN ZORUNLULUKTU”

Sari, ödemelerini alamamasına rağmen neden ihalelere katılmaya devam ettiği yönündeki olası eleştirilere de yanıt verdi.

İş makineleri ve araçların kullanılmasa dahi kredi, sigorta, bakım, personel ve tesis giderlerinin devam ettiğini belirten Sari, bu nedenle ihalelere katılmasının kendisi açısından bir tercih değil, zorunluluk olduğunu savundu.

Sari, ödeme alamadığı için ihalelere girmekten vazgeçmesinin şirketini daha büyük bir ekonomik sıkıntıya sürükleyeceğini ifade etti. 

SAVCI RAKAMLARI SORDU: 229 MİLYON TL'Yİ DOĞRULADI

Duruşma savcısı, Sari’ye Ertan Yıldız’a 60 milyon TL, Fatih Keleş’e ise 169 milyon TL ödeme yapıp yapmadığını sordu. Sari, her iki rakamı da doğruladı. 

Savcının soruları üzerine Sari, Fatih Keleş’e yapılan ödemelerin bazılarını doğrudan kendisine, bazılarını ise onun bulunduğu Bakırköy ve Florya’daki adreslere teslim ettiğini anlattı. 

“ERTAN YILDIZ BİR DAHA PARA VERMEMİ SÖYLEDİ”

Sari, süreç içerisinde Fatih Keleş’in kendisine Ertan Yıldız’a bir daha para vermemesini söylediğini de anlattı.

Savcının bu talebin neden yapıldığına ilişkin sorusuna Sari, nedenini bilmediğini söyledi. Ancak bu aşamadan sonra herhangi bir kişiye para vermediğini ifade etti. 

“ÖDEMELERLE İHALELERİN HİÇBİR İLGİSİ YOK”

Sari, savunmasının tamamında yaptığı ödemeler ile kazandığı ihalelerin birbirinden tamamen ayrı süreçler olduğunu vurguladı.

İhale kazanmak için herhangi bir ödeme yapmadığını savunan Sari, alacaklarını tahsil edebilmek için para vermeye zorlandığını öne sürdü. Ödemeleri bıraktıktan sonra da ihale kazanma durumunun değişmediğini, buna karşılık alacaklarının büyümeye devam ettiğini söyledi. 

“BEN BU EYLEMDE MAĞDURUM”

Ahmet Sari, savunmasının sonunda ihaleye fesat karıştırma ve kamu kurumu aleyhine dolandırıcılık suçlamalarını kabul etmediğini belirtti.

Kendisinin yaklaşık 40 yıldır kamu ihalelerine katıldığını ve şirketinin rekabetçi yapısıyla ihaleleri kazanabildiğini belirten Sari, Ertan Yıldız ve Fatih Keleş’e yaptığı ödemelerin ihale kazanma süreciyle bağlantılı olmadığını savundu.

Sari, kendisini bu süreçte mağdur olarak gördüğünü belirterek beraatini, aksi durumda ise lehine olan hükümlerin uygulanmasını talep etti.

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    Yorumlar (1)

  • Ahmet Türk Ahmet Türk:
    alacağını almak için para vermek?????? 0 0 Yanıtla
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