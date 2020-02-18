İDSO'da Beethoven gecesi

Caddebostan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek konserde İDSO, Orkestra Şefi Can Okan yönetiminde solist Ersun Kocaoğlu'na eşlik edecek. Konserde Ludwig Van Beethoven'in "Keman Konçertosu" ve "Senfoni No.6" adlı eserleri icra edilecek.