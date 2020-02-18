İDSO'da Beethoven gecesi
7 saat önce
Caddebostan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek konserde İDSO, Orkestra Şefi Can Okan yönetiminde solist Ersun Kocaoğlu'na eşlik edecek.
Caddebostan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek konserde İDSO, Orkestra Şefi Can Okan yönetiminde solist Ersun Kocaoğlu'na eşlik edecek. Konserde Ludwig Van Beethoven'in "Keman Konçertosu" ve "Senfoni No.6" adlı eserleri icra edilecek.
Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 05:09
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