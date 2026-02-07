Iğdır'da Kamyon Ev Duvarına Çarptı - Son Dakika
Iğdır'da Kamyon Ev Duvarına Çarptı

07.02.2026 00:19
Iğdır'da temizlik kamyonu şoförü kaza geçirdi, yaralı hastaneye kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.

Iğdır Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne ait kamyon, şoförün kontrolü kaybetmesi sonucu depo olarak kullanılan bir evin duvarına çarparak içeri girdi. Araçta sıkışarak yaralanan şoför, ekipler tarafından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, akşam saatlerinde Söğütlü Mahallesi Yüksek Cadde'de meydana geldi. Sokaktaki çöpleri toplayan Ali Ekber Arat yönetimindeki kamyon, kontrolden çıkarak depo olarak kullanılan bir evin duvarına çarparak içeri girdi.

EVDEN İÇERİ GİRDİ, ARAÇTA SIKIŞIP KALDI

Çarpmanın etkisiyle Arat, araçta sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis, AFAD ve Iğdır Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çabaları sonucu Arat, sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansla Iğdır Devlet Hastanesi'ni kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

