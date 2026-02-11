İki Kuzen Arasındaki Kanlı İntikam - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İki Kuzen Arasındaki Kanlı İntikam

İki Kuzen Arasındaki Kanlı İntikam
11.02.2026 17:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da kuzenini öldüren Mert T. 20 yıl, babası Halil İbrahim T. ise 13 yıl hapis cezası aldı.

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde, daha önce evlenmek için ablasını kaçıran kuzeni Okan Doğan T.'yi (29) tabancayla vurup öldüren, Doğan A.'yı da (59) yaralayan tutuklu sanık Mert T. (16) 20 yıl, babası Halil İbrahim T. (48) ise 13 yıl hapse çarptırıldı.

Olay, 15 Mayıs 2025'te İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Talimhane Caddesi'nde meydana geldi. Okan Doğan T., kızıyla evlenmek istediği amcası Halil İbrahim T. ile bu konuyu konuşmak için dükkanına gitti. Burada taraflar arasında tartışma çıktı. Bu sırada babasının iş yerinde bulunan Mert T., daha önce evlenmek için ablasını kaçıran kuzeni Okan Doğan T.'ye ateş etti. Okan Doğan T., göğsünden ve karnından vuruldu. Yakındaki kahvehanede oturan Doğan A.'ya da kurşun isabet etti. Ağır yaralı şekilde kaçmaya çalışan Okan Doğan T., yakındaki kırtasiyeye girdikten sonra yere yığıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Okan Doğan T., doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Kaçmaya çalışan şüpheli, olay yerinin arka sokağında polis tarafından yakalandı.

BABANIN, OĞLUNA VURMASI İÇİN BAĞIRDIĞI İDDİASI

Olay sonrası polisin bir tanıktan aldığı ifadede, Halil İbrahim T.'nin, oğlu Mert T.'ye kendilerine tartışma sırasında 'Vur vur' diye bağırdığını duyduğunu iddia ettiği belirtildi. Soruşturma kapsamında Mert T.'nin babası Halil İbrahim T. de azmettirdiği iddiasıyla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen baba ve oğul tutuklandı.

SAVCI MÜTALAA VERDİ

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Mert T. hakkında, 'Kasten öldürme', 'Kasten yaralama' ve 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçundan, azmettirdiği öne sürülen babası Halil İbrahim T. hakkında ise 'Kasten öldürme' suçlamasıyla iddianame hazırlandı. İddianame, Samsun 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi.

Davanın 6 Ocak'ta görülen duruşmasında savcı mütalaa verdi. Mütalaada, Mert T.'nin 'Kasten öldürme', 'Kasten yaralama' ve 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçundan, azmettirdiği iddia edilen babası Halil İbrahim T. için ise 'Kasten öldürme' suçundan cezalandırılması istendi.

SON SÖZLERİ SORULDU

Davanın karar duruşması bugün görüldü. Okan Doğan T.'nin annesi Saniye T., "Ben bir anneyim. Benim içim yanıyor. O gün benim hayatım bitti. Tasarlayarak yapıldığına inandığım bu cinayette en ağır cezayı çekmelerini istiyorum" dedi.

Duruşmada savunma yapan sanık Mert T., "Bu olay yaşandığı için pişmanım. Babamın hiçbir şeyle alakası yoktur. Bir anda böyle bir olay oldu. Kimse beni azmettirmedi. Çok da pişmanım. Babam benim yüzünden bu duruma düştüğü için üzgünüm. Bir anlık tartışmadan dolayı yaptım" ifadelerini kullandı.

Halil İbrahim T. ise "O akşam kızımı istemeye geleceklerdi. Ben de vereceğime söz vermiştim. Orada Okan'a ateş ettiğinde Mert'i itti ve dışarı kaçtı. Oturduğumuz yerden kalkana kadar olay dışarı yansıdı. Çocuğumun geleceğini de kararttılar. Dışarda olan olay zaten kameralardan belli. 9 aydır tutukluyum, başka bir gelirim yok. Emek verdiğim iş yerlerim gitti. Ailemin başka bir geliri de yok. Eşim ameliyat oldu, bastonla geziyor evde. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu.

MAHKEME KARARINI AÇIKLADI

Mahkeme heyeti, sanıkları dinledikten sonra kararını verdi. Mahkeme, Mert T. hakkında 'Kasten öldürme' suçuna müebbet hapis cezası verse de sanığın 15-18 yaş aralığında olmasından dolayı cezayı 13 yıla indirdi. Doğan A.'ya karşı 'Kasten yaralama' suçundan ise 9 yıl ceza alan Mert T., yine 18 yaşından küçük olmasından dolayı 5 yıl hapisle cezalandırıldı. 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçundan da 3 yıl verilen hapis cezası 2 yıla düşürüldü. Ayrıca Mert T.'ye bu suçtan 13 bin 330 lira da adli para cezası verildi. Mert T.'ye toplamda 20 yıl hapis cezası verilmiş oldu.

Azmettirdiği iddiasıyla, 'Kasten öldürme' suçundan yargılanan baba Halil İbrahim T.'ye ise mahkeme, bir tanığın ifadesinde sanığın Okan Doğan T.'yi tuttuğunu söylemesi sebebiyle 'Azmettirme' olarak değil, 'Yardım etme' olarak değerlendirdi. Bu sebeple Halil İbrahim T.'ye verilen müebbet hapis cezasına indirim yapılarak 13 yıl hapis cezasına hükmedildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İki Kuzen Arasındaki Kanlı İntikam - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yatırımını buna yapan yandı Ocak ayında en fazla kaybettiren belli oldu Yatırımını buna yapan yandı! Ocak ayında en fazla kaybettiren belli oldu
Netanyahu’nun uçağı UCM’ye taraf Yunanistan, İtalya ve Fransa hava sahalarını kullandı Netanyahu'nun uçağı UCM'ye taraf Yunanistan, İtalya ve Fransa hava sahalarını kullandı
ABD’li bakan Epstein iddialarını kabul etti ABD'li bakan Epstein iddialarını kabul etti
AK Parti’den askerlik sisteminde düzenleme sinyali AK Parti'den askerlik sisteminde düzenleme sinyali
Ünlü şarkıcı Hakan Peker’den emeklilik açıklaması Ünlü şarkıcı Hakan Peker'den emeklilik açıklaması
Muhittin Böcek için 44 yıla kadar hapis talebi Muhittin Böcek için 44 yıla kadar hapis talebi
CHP’li Mustafa Sarıgül’den Meclis’te Erzincan için yeni isim teklifi CHP'li Mustafa Sarıgül'den Meclis'te Erzincan için yeni isim teklifi
Küçücük çocuğu ağaca bağlayıp işkence ettiler Küçücük çocuğu ağaca bağlayıp işkence ettiler
Boluspor’da 13 günlük Güneş devri kapandı: Yalnızca 3 maç sürdü Boluspor'da 13 günlük Güneş devri kapandı: Yalnızca 3 maç sürdü
Siyasette Mesut Özarslan düğümü: Şamil Tayyar’dan çarpıcı sözler Siyasette Mesut Özarslan düğümü: Şamil Tayyar'dan çarpıcı sözler
ABD Başkan Yardımcısı Vance’den kameralar karşısında Azerbaycan lideri Aliyev’e olay sözler ABD Başkan Yardımcısı Vance'den kameralar karşısında Azerbaycan lideri Aliyev'e olay sözler
Görele Belediye Başkanı Dede tutuklandı Görele Belediye Başkanı Dede tutuklandı

17:14
Arda Güler’i bıktıran olay Takım yemeğini bile terk etti
Arda Güler'i bıktıran olay! Takım yemeğini bile terk etti
17:02
Yılmaz Vural’a bomba teklif Paraya para demeyecek
Yılmaz Vural'a bomba teklif! Paraya para demeyecek
16:57
CHP’li vekillerle yumruklaşan Osman Gökçek’in zor anları
CHP'li vekillerle yumruklaşan Osman Gökçek'in zor anları
16:38
Akın Gürlek, AK Partili vekillerin etten duvar ördüğü kürsüde böyle yemin etti
Akın Gürlek, AK Partili vekillerin etten duvar ördüğü kürsüde böyle yemin etti
16:27
Meclis’te CHP’li vekiller kürsüyü işgal etti, yumruklu kavga çıktı
Meclis'te CHP'li vekiller kürsüyü işgal etti, yumruklu kavga çıktı
16:07
Domatesleri topladığı kasaya bile onun adını yazdırdı
Domatesleri topladığı kasaya bile onun adını yazdırdı
15:28
Mert Hakan Yandaş’ın cezaevinden fotoğrafı paylaşıldı
Mert Hakan Yandaş'ın cezaevinden fotoğrafı paylaşıldı
15:06
Ahmet Ahlatçı’ya kara para soruşturması iddiası
Ahmet Ahlatçı'ya kara para soruşturması iddiası
14:59
Acı haberi alan ünlü oyuncular Kanbolat Görkem Arslan’ın evine koştu
Acı haberi alan ünlü oyuncular Kanbolat Görkem Arslan'ın evine koştu
14:20
Akın Gürlek bakanlık görevini Yılmaz Tunç’tan devraldı: Bu emaneti daha ileriye taşıyacağız
Akın Gürlek bakanlık görevini Yılmaz Tunç'tan devraldı: Bu emaneti daha ileriye taşıyacağız
14:10
Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenmişti Ayşe Barım’a verilen ceza belli oldu
Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenmişti! Ayşe Barım'a verilen ceza belli oldu
13:51
İçişleri Bakanlığı’nda devir teslim Ali Yerlikaya, görevini Mustafa Çiftçi’ye bıraktı
İçişleri Bakanlığı'nda devir teslim! Ali Yerlikaya, görevini Mustafa Çiftçi'ye bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2026 17:22:22. #.0.4#
SON DAKİKA: İki Kuzen Arasındaki Kanlı İntikam - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.