İki Özel Ses Birarada

Hep projesi farklı ve dikkat çeken Cumali Özkaya geçtiğimiz günlerde kendi adını taşıyan Youtube kanalını açtı. Bu kanalda sevilen şarkı ve türkülerin akustiklerini müzik severlerle buluşturmaya başladı. Prodüktörü Hasan Basri'nin son teknolojik alt yapı ile kuruduğu stüdyoda orkestrası ile sevilen şarkıları ve türküleri seslendiren Özkaya, bu sefer Türk halk müziğinin sevilen ismi Sevcan Orhan ile bir araya geldi.

Cumali Özkaya ve Sevcan Orhan Prodüktör Hasan Basri'nin imzasını taşıyan Cumali Özkaya Youtube kanalında düet yapmak üzere buluştular.

Sezen Aksu'nun Belalım şarkısına akustik video çeken iki özel ses sevenlerini şaşırttı.