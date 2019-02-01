Son Dakika Haberleri: İki Özel Ses Birarada

İki Özel Ses Birarada

15 dakika önce

Şubat ayında yeni single'nı çıkarmaya hazırlanan Cumali Özkaya, yaptığı projelerini dijital Dünyada da müzik severler ile buluşturuyor.

İki Özel Ses Birarada, System.String[]

Hep projesi farklı ve dikkat çeken Cumali Özkaya geçtiğimiz günlerde kendi adını taşıyan Youtube kanalını açtı. Bu kanalda sevilen şarkı ve türkülerin akustiklerini müzik severlerle buluşturmaya başladı. Prodüktörü Hasan Basri'nin son teknolojik alt yapı ile kuruduğu stüdyoda orkestrası ile sevilen şarkıları ve türküleri seslendiren Özkaya, bu sefer Türk halk müziğinin sevilen ismi Sevcan Orhan ile bir araya geldi.

Cumali Özkaya ve Sevcan Orhan Prodüktör Hasan Basri'nin imzasını taşıyan Cumali Özkaya Youtube kanalında düet yapmak üzere buluştular.

Sezen Aksu'nun Belalım şarkısına akustik video çeken iki özel ses sevenlerini şaşırttı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 08:45 Kaynak: Bültenler

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