Siirt İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı yapıldı - Son Dakika

Siirt İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı, Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında yapıldı.

Valilikte düzenlenen toplantıda Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ömer Aslan kurum bünyesinde yapılan faaliyetlere ilişkin sunum yaptı.

Hacıbektaşoğlu, konuşmasında, il düzeyinde işsizliğin azaltılması ve istihdamın artırılmasına yönelik politikalar belirlemek üzere bir araya geldiklerini söyledi.

Geçen yıl 797 kişinin işbaşı eğitim programına, 916 kişinin de mesleki eğitim kurslarına katıldığını belirten Hacıbektaşoğlu, şunları kaydetti:

"2021 yılında 3 bin 89 kişi özel sektörde, 4 kişi de kamuda işe yerleştirildi. 2022 yılının kamu ve özel sektörde yatırım ve istihdamın arttığı bir yıl olmasını diliyorum. Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne, paydaş kamu kurumları ve sivil toplum örgütleri ile işveren temsilcilerine teşekkür ediyorum."

Toplantı, sunulan 2021 yılı faaliyeti ve 2022 yılı eğitim planının oy birliği ile onaylanmasıyla sona erdi.

Toplantıya, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, ilgili kurum müdürleri ve kurul üyesi kamu kurum ile kuruluş temsilcileri katıldı.