İlk kez Ay'dan getirilen toprakta bitki yetiştirildi - Son Dakika
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İlk kez Ay'dan getirilen toprakta bitki yetiştirildi

13.05.2022 15:24
İlk kez Ay'dan getirilen toprakta bitki yetiştirildi

Bilim insanları ilk kez Ay'dan toplanan toprakta bitki yetiştirdi.

Bilim insanları ilk kez Ay'dan toplanan toprakta bitki yetiştirdi.

BBC'nin haberine göre, ABD'deki Florida Üniversitesinden bilim insanları, 1962-1972 Apollo misyonları sırasında toplanan ay topraklarına turpgiller familyasından fare kulağı teresi tohumu ekti.

Tohumların 2 gün sonra filizlendiği gözlemlendi. Böylelikle ilk kez Ay toprağında başarılı şekilde tohum filizlendirildi.

Çalışmada, Florida Üniversitesi ekibine, bitki başına 1 gram toprak verildiği bilgisi paylaşıldı.

Bilim insanları, söz konusu durum karşısında şaşkınlığını dile getirerek, gelişen filizin daha sonra yavaşladığını ve bodur kaldığını belirtti.

Çalışma, NASA'nın Ay'da yerleşim kurma projesi için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

NASA astronotları, 1962-1972 Apollo misyonları sırasında ay yüzeyinden 382 kilogram ay toprağı, çekirdek numuneleri, çakıl taşları, kum ve toz getirmişti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İlk kez Ay'dan getirilen toprakta bitki yetiştirildi - Son Dakika


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