İlkadım\'da Çatı Yangını

Samsun'un İlkadım ilçesinde 3 katlı bir evin çatısında çıkan yangın söndürüldü.
Yaşardoğu Mahallesi'nde bulunan 3 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın büyümeden itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
