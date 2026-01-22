İnegöl\'de Eşi Yatakta Ölü Bulundu

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Abdulkadir Sevindik (32), eşi tarafından yatakta ölü bulundu.

Olay, saat 06.00 sıralarında kırsal Yeniceköy Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. Sabah uyanan Tuğba Sevindik (30), eşi Abdulkadir Sevindik'in hareketsiz yattığını görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbarla eve sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kalbinin durduğu belirlenen Sevindik, kalp masajı yapılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak Abdulkadir Sevindik, müdahaleye rağmen hayata döndürülemedi. Sevindik'in cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.