İnegöl\'de Kaçak Çalıştırılan 3 Kadın Yakalandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir masaj ve SPA merkezine düzenlenen operasyonda, kaçak olarak çalıştırıldıkları belirlenen 3 yabancı uyruklu kadın yakalandı. İşletmeye, kaçak işçi çalıştırmaktan 445 bin TL idari para cezası uygulandı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gelen ihbar üzerine Sinanbey Mahallesi Metal Sanayi girişi mevkisinde faaliyet gösteren masaj ve SPA merkezine operasyon düzenledi. İş yerinde yapılan denetimde, kimliksiz ve kayıtsız olarak çalıştıkları tespit edilen Haiti uyruklu S.K. ile Nepal uyruklu S.R. ve N.R., polis ekiplerini fark edince kaçmaya çalıştı. Şüpheliler, kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan yabancı uyruklu 3 kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. İşletme hakkında ise yasal işlem yapılarak, kaçak işçi çalıştırılması nedeniyle 445 bin TL cezai işlem uygulandı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.