İnegöl\'de Yalnız Yaşayan Adam Ölü Bulundu

BURSA'nın İnegöl ilçesinde yalnız yaşayan Şadan Kaladağ (38), evinde arkadaşları tarafından ölü bulundu.

Kemalpaşa Mahallesi Çavuş Dayı Sokak'taki 6 katlı binanın 2'nci katındaki dairede yaşayan Şadan Kaladağ'dan haber alamayan arkadaşları, saat 12.00 sıralarında evine gitti. Kapının aralık olması üzerine eve giren arkadaşları Kaladağ'ı yatakta hareketsiz yatarken buldu. İhbarla adrese sevk edilen sağlık ekiplerinin kontrolünde Şadan Kaladağ'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kaladağ'ın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İşsiz olduğu öğrenilen Kaladağ'ın zaman zaman evinin kapısını kapatmayı unuttuğu ve daire kapısının bu nedenle açık olduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.