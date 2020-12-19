ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika

ING Basketbol Süper Ligi

19.12.2020 21:49
ING Basketbol Süper Ligi, System.String[]

Salon: TOFAŞHakemler: Zafer Yılmaz, Özlem Yalman, Ahmet TatlıcıTOFAŞ: Berkan Durmaz 2, Christon 14, Batın Tuna 8, Simmons 4, Phillip 16, Berke Büyüktuncel 2, Berk Uğurlu 7, Alihan Demir 8, Ömer Yavaş 3, Mert Konuk 6, Muhsin Yaşar 8Anadolu Efes: Beabois 2, Tolga Geçim 10, Moerman 27, Micic...

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Zafer Yılmaz, Özlem Yalman, Ahmet Tatlıcı

TOFAŞ: Berkan Durmaz 2, Christon 14, Batın Tuna 8, Simmons 4, Phillip 16, Berke Büyüktuncel 2, Berk Uğurlu 7, Alihan Demir 8, Ömer Yavaş 3, Mert Konuk 6, Muhsin Yaşar 8

Anadolu Efes: Beabois 2, Tolga Geçim 10, Moerman 27, Micic 4, Dunston 4, Yiğitcan Saybir 2, Doğuş Balbay 7, Sertaç Şanlı 6, Ahmet Buğrahan Tuncer 23, Simon 7

1. Periyot: 25-14

Devre: 37-53

3. Periyot: 54-78

ING Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Anadolu Efes, TOFAŞ'ı deplasmanda 92-78 yendi.

Anadolu Efes, bu galibiyette ligdeki yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı ve iki maç eksiğiyle namağlup unvanını korudu.

Karşılaşmaya hızlı başlayıp Anadolu Efes'e 3 dakika boyunca sayı attırmayan TOFAŞ, dış isabetlerle 8-0'lık seri yakaladı. Batın Tuna ve Christon ile etkili oyununu sürdüren Bursa temsilcisi, 7. dakikada farkı çift hanelere (15-5) çıkardığı çeyreği 25-14 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe parkede bambaşka bir görüntüyle başlayan Anadolu Efes, Moaerman'ın üst üste bulduğu üç sayılık isabetlerle 11-0'lık seri yakaladı ve 15. dakikada tabeladaki durumu bir anda lehine çevirdi: 29-31. Simon ve Doğuş Balbay'ın da devreye girmesiyle bir seri daha yakalayan (9-0) konuk ekip, 16. dakikada farkı 9'a çıkardı: 31-40. Bu çeyrekte rakibini adeta sayı yağmuruna tutan Anadolu Efes, 39 sayı bularak soyunma odasına 53-37 önde gitti.

Üçüncü periyotta açılan farkla beraber daha rahat bir oyun sergileyen Anadolu Efes, 22. dakikada Moerman ve Dunston'un baskılı oyunuyla farkı 20 sayıya kadar çıkardı: 39-59. Çeyreğin kalan dakikalarında da oyuna hakim bir görüntü sergileyen konuk ekip, final periyotuna 78-54 üstün girdi.

Maça Kovid-19 vakaları nedeniyle eksik bir kadroyla başlayan TOFAŞ, rakibi karşısında açılan farkla oyundan iyice düştü ve Anadolu Efes parkeden 92-78 galip ayrıldı.

Odeabank Spor Toto Basketbol Süper Ligi, Berkan Durmaz, Zafer Yılmaz, Batın, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Rıdvan Dilmen: 3-4 oyuncuyu kadro dışı bırakacaksın, Erol Hoca'ya da sağ ol diyeceksin Sağlık Bakanlığı, koronavirüs tablosundaki bazı terimlerin anlamlarını açıkladı Ermenistan'da halktan Paşinyan'a protesto! Ezilme tehlikesi geçirdi F.Bahçeli Mert Hakan'dan Erol Bulut'a: Hocam vallahi böyle olmaz FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır, saçlarını kazıttı Kayseri'de genç avukat, 8'inci kattan atlayarak intihar etti Şovmen Beyazıt Öztürk'ün bir yıllık reklam anlaşmasından alacağı para dudak uçuklattı Nusret, Anne Marie'yi tanımadı! Çalışanına "Hangisi meşhur?" diye sordu
Mustafa Cengiz, hakemlere ateş püskürdü: Uyarıyorum, dikkatli olun Mustafa Cengiz, hakemlere ateş püskürdü: Uyarıyorum, dikkatli olun         
21:45
Pelkas'ın attığı golün iptali sonrası F.Bahçe taraftarı çileden çıktı Pelkas'ın attığı golün iptali sonrası F.Bahçe taraftarı çileden çıktı         
21:24
Sosyal medya bu görüntülerle çalkalandı! Farelerle dolu kuru incir deposu Sosyal medya bu görüntülerle çalkalandı! Farelerle dolu kuru incir deposu         
21:02
Barış Murat Yağcı, Nisa Bölükbaşı'na aşkını resmen ilan etti: Gözlerinin içi gülüyordu, nasıl sevmezdim? Barış Murat Yağcı, Nisa Bölükbaşı'na aşkını resmen ilan etti: Gözlerinin içi gülüyordu, nasıl sevmezdim?         
20:09
Son Dakika: Tedbirler işe yaradı, vaka ve ölüm sayıları düşüşe geçti: 19 Aralık günü koronadan 241 kişi vefat etti, 22 bin 195 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Tedbirler işe yaradı, vaka ve ölüm sayıları düşüşe geçti: 19 Aralık günü koronadan 241 kişi vefat etti, 22 bin 195 yeni vaka tespit edildi         
19:27
Miami'de tatil yapan İtalyan model Claudia Romani'den sahilde cesur pozlar Miami'de tatil yapan İtalyan model Claudia Romani'den sahilde cesur pozlar         
19:09
Gaziantep faciası göz göre göre gelmiş! Bakanlık tüm hastaneleri 5 gün önce uyarmış Gaziantep faciası göz göre göre gelmiş! Bakanlık tüm hastaneleri 5 gün önce uyarmış         
18:51
İngiltere'den korkutan açıklama: Koronavirüsün mutasyona uğrayan yeni türü daha hızlı yayılıyor İngiltere'den korkutan açıklama: Koronavirüsün mutasyona uğrayan yeni türü daha hızlı yayılıyor         
18:29
Prof. Dr. Murat Yılmaz: Koronavirüs damlacık yoluyla kolay bir şekilde bulaşabiliyor Prof. Dr. Murat Yılmaz: Koronavirüs damlacık yoluyla kolay bir şekilde bulaşabiliyor         
16:58
Exxen'le anlaşan Hasan Can Kaya'nın Exxen'le anlaşan Hasan Can Kaya'nın "Konuşanlar" şovunun tüm bölümleri Youtube'dan kaldırıldı         
16:18
Üniversitede 'taciz' iddiası! 10 öğrenci şikayet etti Üniversitede 'taciz' iddiası! 10 öğrenci şikayet etti         
16:13
Almanya'dan sınır dışı edilen 7 kişilik Türk aile yapılan muameleye isyan etti: Soyup kameraya çektiler Almanya'dan sınır dışı edilen 7 kişilik Türk aile yapılan muameleye isyan etti: Soyup kameraya çektiler         
14:54
13 yıldır ekmek yediği döviz bürosunu soydu! 1 milyon dolar çalan hırsız, iş yerinin kuryesi çıktı 13 yıldır ekmek yediği döviz bürosunu soydu! 1 milyon dolar çalan hırsız, iş yerinin kuryesi çıktı         
14:49
Muafiyeti suistimal eden şahsa idari para cezası kesildi Muafiyeti suistimal eden şahsa idari para cezası kesildi         
14:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar'da bir fırından alışveriş yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar'da bir fırından alışveriş yaptı         
14:14
"Koronayı atlattım" diye sevinme! Uzman isim virüsü yenenleri bekleyen hastalıkları tek tek saydı         
14:14
Ulucanlar Cezaevi'nin 135 yıllık çeşmesinden 'zula' çıktı Ulucanlar Cezaevi'nin 135 yıllık çeşmesinden 'zula' çıktı         
09:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2020 21:59:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei