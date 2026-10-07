İngiliz Kraliyet ailesi'nin doktoru evinde ölü bulundu: Kocası tutuklandı - Son Dakika
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İngiliz Kraliyet ailesi'nin doktoru evinde ölü bulundu: Kocası tutuklandı

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İngiliz Kraliyet ailesi\'nin doktoru evinde ölü bulundu: Kocası tutuklandı
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İngiltere'de Kraliyet Ailesi doktoru Hannah Cain'in evinde ölü bulunmasının ardından eşi Mark Cain cinayet suçlamasıyla hakim karşısına çıktı. Cain'in ölüm nedeni soruşturmayla netleşecek.

İngiltere'de Kraliyet Ailesi'nin bazı üyelerine sağlık hizmeti verdiği bildirilen 45 yaşındaki doktor Hannah Cain'in ölümüyle ilgili soruşturmada çarpıcı ayrıntılar ortaya çıktı. Çocukların da bulunduğu sırada evinde ölü bulunan Cain'in başında darbe ve boyun bölgesinde sıkışmaya işaret eden yaralanmalar tespit edildiği açıklandı.

Cain'in 45 yaşındaki eşi Mark Cain, doktorun ölümüyle bağlantılı olarak cinayet suçlamasıyla hakim karşısına çıktı.

Olay, İngiltere'nin Norfolk bölgesindeki Dersingham'da 4 Ekim Pazar günü sabaha karşı meydana geldi. Hannah Cain'in, çocukların katıldığı bir pijama gecesine ev sahipliği yaptığı sırada evde bulunduğu belirtildi.

Doktor üst kattaki yatak odasında bulundu

Norwich Sulh Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada savcı Jacqui Hanlon, ambulans servisinin sabaha karşı saat 02.25'te polisi aradığını söyledi.

İhbarın, 45 yaşındaki bir erkeğin şüpheli bir soygun sırasında bıçaklandığı yönünde olduğu belirtildi.

Polis ekiplerinin olay yerine gitmesinin ardından Hannah Cain'in evin üst katındaki bir yatak odasında bulunduğu açıklandı.

Savcı Hanlon, Cain'in bulunduğunda nefes almadığını ve bilincinin kapalı olduğunu söyledi.

Mahkemeye sunulan ön otopsi bulgularına göre doktorun başının yan tarafında künt bir cisimle meydana gelmiş olabileceği değerlendirilen bir yaralanma tespit edildi.

Ayrıca boyun bölgesinde sıkışmaya işaret eden başka bir yaralanmanın da bulunduğu belirtildi.

Savcı, olay sırasında evde çocukların bulunduğunu da mahkemeye aktardı.

Hannah Cain'in kesin ölüm nedeninin ise soruşturmanın tamamlanmasının ardından netleşeceği bildirildi.

Eşi cinayet suçlamasıyla hakim karşısına çıktı

Cain'in eşi Mark Cain, eşinin ölümünün ardından gözaltına alındı. Salı akşamı hakkında cinayet suçlaması yöneltilen 45 yaşındaki adam, ertesi gün Norwich Sulh Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

Siyah bir kazak giyen Cain, yaklaşık beş dakika süren duruşma boyunca yalnızca adını doğruladı. Bunun dışında herhangi bir açıklama yapmadı.

Bölge hakimi Matthew Bone, davanın King's Lynn Crown Court'a gönderilmesine karar verdi.

Hakim, Cain'in tutuklu kalmasına hükmederek bu aşamada kefaletle serbest bırakılmasına izin veremeyeceğini söyledi.

Davaya ilişkin ilk duruşmanın Crown Court'ta yapılması bekleniyor.

Kraliyet Ailesi üyelerini tedavi ettiği bildirildi

Hannah Cain, mesleki olarak Dr. Hannah Terry adıyla da tanınıyordu.

Pratisyen hekim olarak görev yapan Cain'in Kraliyet Ailesi'nin bazı üyeleriyle çalıştığı ve üst düzey isimlere sağlık hizmeti verdiği bildirildi.

Haberlerde doktorun hastaları arasında Kraliçe Camilla'nın da bulunduğu öne sürüldü. Kral Charles ile Kraliçe Camilla'nın Cain'in ölümünden haberdar edildiği belirtildi.

Cain'in görev yaptığı Grimston Medical Centre ise olayın ardından pazartesi günü geçici olarak kapatıldı.

Sağlık merkezinden yapılan açıklamada, kapanma kararının “uygulama ekibini etkileyen son derece zor koşullar” nedeniyle alındığı belirtildi.

Merkez yönetimi, hastalardan yaşanan aksaklık nedeniyle özür dilerken çalışanlarına ve Cain'in yakınlarına destek verilmesini istedi.

Cain aynı zamanda Norfolk Sky Aesthetics adlı kozmetik tedavi şirketinde de görev yapıyordu.

Üç çocuk annesiydi

Hannah Cain'in ölümü, yaşadığı Dersingham bölgesinde büyük üzüntüye neden oldu.

Polis ve adli tıp ekipleri olay yerinde incelemelerini sürdürürken, Cain'in evinin önüne çiçekler ve taziye mesajları bırakıldı.

Yaklaşık 10 yıldır bölgede yaşayan Cain'i tanıyan bir kişi, doktorun üç küçük çocuğuyla birlikte yaşadığını belirterek onu sevilen ve iyi kalpli bir insan olarak anlattı.

90'lı yaşlarında bir komşusu da Cain ailesinin çocuklarını mahallede sık sık gördüğünü söyledi.

Komşu, iki erkek ve bir kız çocuğunun zaman zaman futbol oynadığını, topun kendi bahçesine kaçması halinde çocukların gelip topu aldığını anlattı.

Bölgede yaklaşık 50 yıldır yaşayan başka bir kişi ise Dersingham'ın sakin bir yer olduğunu ve bölgede ciddi suç olaylarının nadir yaşandığını belirtti.

Bir başka mahalle sakini de bölgenin insanların araçlarını gece boyunca kilitlemeden bıraksalar bile genellikle sorun yaşamadığı kadar sakin olduğunu söyledi.

“İnsanları dinleyen harika bir doktordu”

Cain'in ölümünün ardından sosyal medyada da çok sayıda taziye mesajı paylaşıldı.

Bir kişi, doktorun hastalarını dikkatle dinleyen ve onlara yardım eden sevilen bir hekim olduğunu belirterek Cain'in ailesine, çocuklarına ve arkadaşlarına başsağlığı diledi.

Bölgede yaşayanların anlattıkları, Cain'in hem mesleki hayatında hem de yaşadığı çevrede sevilen bir isim olduğunu ortaya koydu.

Ölüm nedeni için soruşturma sürüyor

Norfolk Polisi tarafından yapılan açıklamada, 4 Ekim Pazar günü sabaha karşı Fern Hill, Dersingham'daki bir adreste bir kadının cesedinin bulunduğu bildirildi.

Polis, hayatını kaybeden kadının resmi soruşturma sürecine tabi olarak 45 yaşındaki Hannah Cain olduğunu açıkladı.

5 Ekim'de gerçekleştirilen İçişleri Bakanlığı otopsisinin ardından Cain'in ölüm nedeninin henüz kesin olarak belirlenemediği ve konuyla ilgili daha fazla soruşturma yapılması gerektiği bildirildi.

Mark Cain hakkında cinayet suçlaması yöneltilirken, soruşturmanın sürdüğü ve Hannah Cain'in ailesine uzman polis görevlileri tarafından destek sağlandığı açıklandı.

Aile ise bu zor dönemde mahremiyetlerine saygı gösterilmesini istedi.

Mahkemede ortaya çıkan ön otopsi bulguları, Cain'in ölümünde başına aldığı darbe ve boyun bölgesindeki yaralanmaların incelendiğini ortaya koyarken, olayın tüm ayrıntılarının davanın ilerleyen aşamalarında netleşmesi bekleniyor.

İngiliz Kraliyet ailesi'nin doktoru evinde ölü bulundu: Kocası tutuklandıİngiliz Kraliyet ailesi'nin doktoru evinde ölü bulundu: Kocası tutuklandı
İngiltereCinayetHakimSon Dakika

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