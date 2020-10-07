İngiliz oyuncu Eva Price, arabada cinsel ilişkiye giren çifti izleyip sosyal medyadan maç anlatır gibi anlattı - Son Dakika

İngiliz oyuncu Eva Price, arabada cinsel ilişkiye giren çifti izleyip sosyal medyadan maç anlatır gibi anlattı

07.10.2020 19:10

Ünlü oyuncu Eva Price, bir arabanın içinde cinsel ilişkiye giren çifti izleyip Instagram'dan açtığı canlı yayında maç anlatır gibi o anları anlattı. Price, takipçilerine, "Böyle bir şey sadece benim başıma gelir. Biraz utandım ama sizinle bunu paylaşmak zorundayım" dedi.

37 yaşındaki İngiliz dizi oyuncusu Eva Price, salı günü bir arkadaşı ile buluşmak için randevulaştı. Randevu yerine erken gelen Price, arabasını ormanlık alanda bulunan yolun kenarına park etti. Önünde duran aracın salladığını fark eden Price, otomobilin içinde bulunan çiftin ilişkiye girdiğini gördü.

Ünlü oyuncu Price, Instagramda canlı yayını açarak takipçilerine, "Böyle bir şey sadece benim başıma gelir. Biraz utandım ama sizinle bunu paylaşmak zorundayım. Arkadaşımla buluşmak için yola çıktım, yemek yemek için aracımı park ettim ama şu an bir çift, önümdeki arabada ilişkiye giriyor" ifadelerini kullandı.

MAÇ ANLATIR GİBİ ANLATTI

Canlı yayında çiftin cinsel ilişkisini maç anlatır gibi anlatan Eva Price, takipçilerinin attığı mesajlardan en beğendiğinin, ''Neden onlara katılmadın'' olduğunu söyledi.

HEM YEMEK YEDİ HEM DE ÇİFTİ İZLEDİ

Eva Price, çift ilişkilerini bitirene kadar hem yemeğini yedi hem de çifti izledi. Eva, çiftin arabalarının çok dar olduğu için muhtemelen kafalarında yaralar oluştuğunu da söyledi.

EVA PRICE KİMDİR?

Daha önce "Coronation Street" dizinde boy gösteren Eva Price'ın şu an oynadığı "Viewpoint" dizisinin ekibinde bir kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıkması sonucu dizinin çekimlerine ara verilmişti.

İngiliz oyuncu Eva Price, arabada ilişkiye giren çifti izleyip sosyal medyadan maç anlatır gibi anlattı
İngiliz oyuncu Eva Price, arabada ilişkiye giren çifti izleyip sosyal medyadan maç anlatır gibi anlattı
İngiliz oyuncu Eva Price, arabada ilişkiye giren çifti izleyip sosyal medyadan maç anlatır gibi anlattı
İngiliz oyuncu Eva Price, arabada cinsel ilişkiye giren çifti izleyip sosyal medyadan maç anlatır gibi anlattı

Salı, Maç, Magazin, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İngiliz oyuncu Eva Price, arabada cinsel ilişkiye giren çifti izleyip sosyal medyadan maç anlatır gibi anlattı - Son Dakika Dünya

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