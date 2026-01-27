İngiltere, ABD-Çin Tercihine Zorlanamaz - Son Dakika
Dünya

İngiltere, ABD-Çin Tercihine Zorlanamaz

İngiltere, ABD-Çin Tercihine Zorlanamaz
27.01.2026 09:59
Başbakan Starmer, Çin ziyaretinin İngiliz şirketleri için fırsatlar sunduğunu belirtti.

İNGİLTERE Başbakanı Keir Starmer, ülkesinin ABD ile Çin arasında bir tercihe zorlanamayacağını bildirdi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Pekin ziyareti öncesinde yaptığı açıklamada, dünyanın ikinci büyük ekonomisi olan Çin'i görmezden gelmenin mantıklı olmayacağını belirtti. Starmer, ülkesinin ABD ile Çin arasında bir seçim yapmaya zorlanamayacağını kaydederek, sekiz yıl aradan sonra bir İngiliz başbakan tarafından gerçekleştirilecek ilk Çin ziyaretinin, İngiliz şirketleri için 'önemli fırsatlar' getirebileceğini söyledi.

İngiltere, Diplomasi, Ekonomi, Dünya

Son Dakika Dünya İngiltere, ABD-Çin Tercihine Zorlanamaz - Son Dakika

SON DAKİKA: İngiltere, ABD-Çin Tercihine Zorlanamaz - Son Dakika
