İngiltere Başbakanlık Genel Sekreteri İstifa Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İngiltere Başbakanlık Genel Sekreteri İstifa Etti

08.02.2026 18:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Morgan McSweeney, Peter Mandelson'un Epstein ile ilişkisi nedeniyle istifa ettiğini açıkladı.

İngiltere Başbakanlık Genel Sekreteri Morgan McSweeney, ABD'li Jeffrey Epstein'la ilişkisi ortaya çıkan Peter Mandelson'u Washington Büyükelçisi olarak Başbakan Keir Starmer'a önerdiğini belirterek, görevinden istifa etti.

McSweeney, yaptığı yazılı açıklamada, "Dikkatli bir değerlendirmenin ardından hükümetteki görevimden istifa etmeye karar verdim. Mandelson'un ataması yanlış bir karardı. Partimize, ülkemize ve siyasete olan inanca zarar verdi." ifadesini kullandı.

"Bana sorulduğunda Başbakana atamayı yapmasını tavsiye ettim. Bu tavsiyenin tüm sorumluluğunu üzerime alıyorum" diyen McSweeney, bu dönemde yapılacak en onurlu davranışın istifa etmek olduğunu dile getirdi.

McSweeney, gururla ayrılırken istifayı gerektiren durumun pişmanlığını da yaşadığına işaret ederek, "Her zaman sorumlulukları kabul etme zamanı geleceğine ve daha büyük bir hedef doğrultusunda istifa etmek gerektiğine inandım." dedi.

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'ın mağduru kız çocuklarının ve kadınların sesinin uzun yıllardır duyulmadığını kaydeden McSweeney, büyükelçi atamalarında izlenen sürecin yeniden yapılandırılması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Epstein'dan 75 bin dolar aldığı ortaya çıkmıştı

ABD'de 9 Eylül 2025'te ortaya çıkan yazışmalarda, İngiltere'nin Washington Büyükelçiliğine Şubat 2025'te başlayan Mandelson'ın Epstein'a, "En iyi dostum" diye hitap ettiği ortaya çıkmıştı.

Mandelson'ın Epstein'a gönderdiği doğum günü mesajında, "Gelsin diye saatlerce beklerdiniz. Çoğu zaman etrafınızda olduğuna alıştığınızda birden yine yalnız kalırdınız. Onun yerine eğlendirmeniz gereken bazı ilginç arkadaşlarıyla baş başa kalırdınız." ifadeleri yer almıştı.

Yazışmaların yayımlanmasının ardından Mandelson görevden alınırken, ABD Adalet Bakanlığı, ocak sonunda Epstein'la ilgili yeni belgeler yayımlamıştı.

Bu belgelerde ise Mandelson'un Epstein'dan 75 bin dolar aldığı ortaya çıkmış, ayrıca reşit olmadığı belirtilen kız çocuklarıyla çekilmiş uygunsuz fotoğrafları paylaşılmıştı.

Tony Blair ve Gordon Brown hükümetlerinde (1997-2010 arası) bakanlık yapan Mandelson, bu para transferini hatırlamadığını açıklamıştı.

Mandelson'un Ticaret Bakanı olduğu ve 2008 krizinin etkilerinin sürdüğü dönemde Epstein'e piyasa için hassas hükümet bilgilerini paylaştığı da ortaya çıkmış, Brown, bu hareketi "affedilemez ve vatanseverlikten uzak" olarak nitelemişti.

Son olarak Mandelson'u Washington Büyükelçisi olarak atayan Starmer, Mandelson'un 2008 sonrasında da Epstein'la ilişkide olduğunu bilmesine rağmen onu atadığı için özür dilemiş, ilişkinin derinliği konusunda Mandelson'un yalan söylediğini öne sürmüştü.

Kaynak: AA

Başbakanlık, İngiltere, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İngiltere Başbakanlık Genel Sekreteri İstifa Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TÜVTÜRK’te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü olayın detayları netleşti TÜVTÜRK'te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü olayın detayları netleşti
Otomotiv sektöründe önemli değişiklik Otomotiv sektöründe önemli değişiklik
Cristiano Ronaldo, 41. doğum gününü kutlarken görüntülendi Cristiano Ronaldo, 41. doğum gününü kutlarken görüntülendi
Annesini kaybeden engelli adamın hali yürek burktu Annesini kaybeden engelli adamın hali yürek burktu
Ev sahibi-kiracı kavgası cinayetle bitti Ev sahibi-kiracı kavgası cinayetle bitti
Ekrem İmamoğlu’nun koruması Bektaş Kamburoğlu gözaltına alındı Ekrem İmamoğlu'nun koruması Bektaş Kamburoğlu gözaltına alındı

19:03
Yeni transferler sahada İşte Beşiktaş’ın Alanyaspor maçı 11’i
Yeni transferler sahada! İşte Beşiktaş'ın Alanyaspor maçı 11'i
18:53
Galatasaray, Rize’de zorlanmadan kazandı
Galatasaray, Rize'de zorlanmadan kazandı
18:29
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP’den istifa etti
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP'den istifa etti
18:20
İsrail’in ABD’ye verdiği İran mesajı ortaya çıktı: Gerekirse tek başımıza saldırırız
İsrail'in ABD'ye verdiği İran mesajı ortaya çıktı: Gerekirse tek başımıza saldırırız
17:48
Hamas’tan Trump’ı küplere bindirecek rest: Silah bırakmayacağız
Hamas'tan Trump'ı küplere bindirecek rest: Silah bırakmayacağız
17:35
İsrailli emekli Tümgeneral Brik: 100. yıla varmadan yıkılırız
İsrailli emekli Tümgeneral Brik: 100. yıla varmadan yıkılırız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2026 19:53:12. #7.11#
SON DAKİKA: İngiltere Başbakanlık Genel Sekreteri İstifa Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.