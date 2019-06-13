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İnşaat halindeki binada 2 köpek ölüsü bulundu

2 saat önce

BURSA'da inşaat halindeki binanın asansör boşluğunda 2 köpek ölüsü bulundu.

İnşaat halindeki binada 2 köpek ölüsü bulundu, System.String[]
BURSA'da inşaat halindeki binanın asansör boşluğunda 2 köpek ölüsü bulundu. Köpek ölülerini, binanın önünde oynayan çocuklar fark etti.
Olay, dün gece merkez Nilüfer ilçesi Akçalar Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaat halindeki binanın önünde oyun oynayan çocuklar, binanın içerisinden kötü koku geldiğini fark etti. İnşaat içerisine giren çocuklar, asansör boşluğunda biriken suyun içerisinde 2 köpek ölüsünü gördü. Çocuklar durumu polis ekiplerine bildirdi. Köpekleri bulan çocuklardan Umut Gözeyan, "İlk önce kötü koku geldi. Daha sonra arkadaşlarımla içeriye girip baktık. 2 köpeğin öldüğünü gördük. İlk başta ayaklarının kesildiğini düşündük. Durumu polise bildirdik. Burası asansör boşluğu. Bina inşaat halinde olduğu için bu kısım su dolmuş. Yaklaşık 10 metre derinliği olan bir yer. Köpeklerin ölüsü suyun üzerindeydi" dedi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.


- Bursa
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 09:44 Kaynak: DHA
Akçalar, Bursa, Güncel
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