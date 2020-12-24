İnşaatında çalışan 2 işçiyi tabancayla vurdu - Son Dakika

İnşaatında çalışan 2 işçiyi tabancayla vurdu

24.12.2020 13:43
İnşaatında çalışan 2 işçiyi tabancayla vurdu, System.String[]

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde yapımı süren inşaatın sahibi, çıkan tartışmada 2 işçiyi tabancayla vurarak yaraladı.

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde yapımı süren inşaatın sahibi, çıkan tartışmada 2 işçiyi tabancayla vurarak yaraladı. İşçiler tedaviye alınırken, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, öğle saatlerinde Girne Mahallesi'nde meydana geldi. Yapımı süren inşaatın sahibi ile inşaatta çalışan işçiler arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine inşaat sahibi, yanındaki tabancayla işçiler B.A. (42) ve H.İ.K.'ye (33) ateş açtı. Silah sesini duyanların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralı işçileri ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Ayaklarından yaralanan iki işçinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Polis ekipleri olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.


İnşaatında çalışan 2 işçiyi tabancayla vurdu
İnşaatında çalışan 2 işçiyi tabancayla vurdu
İnşaatında çalışan 2 işçiyi tabancayla vurdu

İşçiler, Kahta, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İnşaatında çalışan 2 işçiyi tabancayla vurdu - Son Dakika


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