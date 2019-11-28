Son Dakika Haberleri: Inter deplasmanda 3 golle kazandı
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Inter deplasmanda 3 golle kazandı

6 saat önce

Sinobo Stadyumu'nda oynanan maçta Inter'e galibiyeti getiren golleri, 19 ve 88. dakikalarda Martinez ve 81'de Lukaku attı.

Inter deplasmanda 3 golle kazandı, System.String[]

Sinobo Stadyumu'nda oynanan maçta Inter'e galibiyeti getiren golleri, 19 ve 88. dakikalarda Martinez ve 81'de Lukaku attı.


Slavia Prag'ın tek golünü ise 37. dakikada penaltıdan Soucek kaydetti.


Bu sonuçla Inter puanını 7'e yükseltti. Slavia Prag ise 2 puanda kaldı.


Inter son maçta Barcelona'yı konuk edecek. Slavia Prag ise deplasmanda Dortmund ile karşılaşacak.


Slavia Prag, Barcelona, Dortmund, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 01:58 
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