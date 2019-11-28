Inter deplasmanda 3 golle kazandı

Sinobo Stadyumu'nda oynanan maçta Inter'e galibiyeti getiren golleri, 19 ve 88. dakikalarda Martinez ve 81'de Lukaku attı.



Slavia Prag'ın tek golünü ise 37. dakikada penaltıdan Soucek kaydetti.



Bu sonuçla Inter puanını 7'e yükseltti. Slavia Prag ise 2 puanda kaldı.



Inter son maçta Barcelona'yı konuk edecek. Slavia Prag ise deplasmanda Dortmund ile karşılaşacak.



