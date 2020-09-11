İnternet kafede EBA için öğrencilerine ücretsiz hizmet - Son Dakika

İnternet kafede EBA için öğrencilerine ücretsiz hizmet

İSTANBUL - Güngören'de bir internet kafe maddi imkanı iyi olmayan öğrencilere EBA için ücretsiz hizmet veriyor. Öğrencilere, 09.00 ile 11.00 arasında ücretsiz hizmet verildiğini söyleyen kafe sahibi Mehmet Ece, "Kafemiz sabah 09.00 ile 11.00 arasında ücretsiz hizmet vermektedir. Ders çalışmak isteyen kardeşlerimizi ağırlamaktan onur duyarız" dedi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında ilkokul, ortaokul ve lise kurumlarında dersler online olarak başlandı. Görüngören Akıncılar mahallesi Posta Caddesi'nde bulunan bir internet kafe maddi imkanı iyi olmayan öğrenciler için belli saatlerde ücretsiz hizmet vermeye başladı. Kafe, saat 09.00 ile 11.00 arasında ders çalışmak isteyen öğrencilere ücretsiz hizmet veriyor. İnternet kafenin kapısına "Evinde interneti olmayıp, uzaktan eğitim gören kardeşlerimiz için kafemizde ücretsiz hizmet verilmektedir" dükkan sahibi Mehmet Ece gelen öğrencilerin tek tek ateşleri ölçerek içeri alıyor.

Öğrencilere, 09.00 ile 11.00 arasında ücretsiz hizmet verildiğini söyleyen Mehmet Ece, "Maddi durumu olmayan kardeşlerimize internet kafemiz hizmet vermektedir. Ücretsiz olarak gelip ders çalışa bilirler. İnternet kafemiz sabah 09.00 ile 11.00 arasında ücretsiz hizmet vermektedir. Ders çalışmak isteyen kardeşlerimizi ağırlamaktan onur duyarız" dedi.