iPad için Photoshop, bilgisayar sürümüne bir adım daha yaklaştı - Son Dakika

Adobe, 2019 yılında fotoğraf düzenleme yazılımı Photoshop'un iPadOS sürümünü çıkararak iPad'lerde kullanılmasını sağladı. Uygulama, Photoshop Express'ten çok daha gelişmiş olmasına rağmen bilgisayar sürümünde bulunan birçok özelliğe sahip olmaması nedeniyle eleştirilerin odağındaydı.

Şirket, saç ve kürk gibi en zorlu seçimlerin yapılmasını sağlayan Refine Edge Tool dahil olmak üzere Photoshop'un masaüstü versiyonundaki özellikleri yavaş yavaş iPad'e kaydırsa da, kullanıcıları tatmin edemiyordu. Yayınlanan son güncellemeyle birlikte iPad için Photoshop uygulaması çok güçlü özellikler kazandı.

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İçeriğe Uygun Dolgu özelliği iPad için Photoshop'a geldi

Photoshop'un bilgisayar sürümündeki en önemli özelliklerden İçeriğe Uygun Dolgu (Content-Aware Fill), iPad kullanıcılarına sunuldu. Fotoğraftaki bir nesnenin yapay zeka teknolojisinden faydalanarak kaldırılabilmesine olanak sağlayan bu aracı kullanmak için:

Özne Seç, Nesne Seçim Aracı, Hızlı Seçim Aracı veya Sihirli Değnek Aracı'nı kullanarak kaldırmak istediğiniz nesneyi seçin.

Ardından sol köşedeki İçeriğe Uygun Dolgu… butonuna tıklayın.

Araç çubuğundan Kement aracını seçip Seçenekler'den Genişlet düğmesini bir veya daha fazla kez tıklatarak nesnenizin çevresindeki seçim kenarlarını genişletebilirsiniz.

Tek tuşla arka plan kaldırılabilecek

İçeriğe Uygun Dolgu'ya ek olarak, iPad için Photoshop uygulamasına Remove Background (Arka Planı Kaldır) özelliği de geldi. Adobe, güncellemeyi şu ifadelerle duyurdu:

"Photoshop, patentli Select Subject teknolojisi ve katman maskelemenin bir kombinasyonu ile en yüksek kaliteli sonuçları sağlayarak, öncü olmuştur. Görüntünün orijinal piksellerini değiştirmeden arka planı tahribatsız bir şekilde kaldırmanıza olanak tanır.

Çalışmanızı daha hızlı hale getirmenizi sağlayan ve tek dokunuşla yapabileceğiniz bu işlemi iPad'deki Photoshop'a getirdik. Herhangi bir arka planı değiştirin veya nesnenizi sorunsuz bir şekilde başka bir görüntünün içine yerleştirin."

Arka planını kaldırmak istediğiniz görüntüyü açıp, Kement aracının altında veya sağ taraftaki özellikler panelinde Hızlı Eylemler altında bulunan Arka Planı Kaldır (Remove Background) seçeneğini seçerek yeni özelliği kullanabilirsiniz.

Bunlara ek olarak; bir fotoğraftaki belirli bir bölümü seçili hale getirmenizi sağlayan Select Subject işlevi ile Otomatik Ton, Otomatik Renk ve Otomatik Kontrast seçenekleri de iPad için Photoshop uygulamasına geldi. App Store'u açıp Photoshop uygulamasını güncelleyerek tüm yeniliklere ulaşabilirsiniz.