İş Kazasında Kolunu Kaybeden İşçiye Ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İş Kazasında Kolunu Kaybeden İşçiye Ziyaret

07.12.2025 15:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

EMEP'li Sevda Karaca, iş kazasında iki kolunu kaybeden işçiyi hastanede ziyaret ederek tedavi sürecine destek verdi.

(ANKARA) - Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, Şireci Tekstil'de iş kazası sonrasında kollarını kaybeden işçiyi, tedavi gördüğü hastaneyi ziyaret etti. Karaca, "İşçilerin emeklerinin üzerine çökmeleri yetmiyormuş gibi elleri, kolları, parmakları, hayatları çalınıyor" dedi.

Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN), Şireci Tekstil'de bir işçinin iş kazası geçirerek iki kolunun koptuğunu açıkladı. 2 kolunu da kaybeden 47 yaşındaki Murat Doğan'ın yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

Hastaneye işçiyi ve ailesini ziyarete giden EMEP Milletvekili Sevda Karaca, burada yaptığı açıklamada, Murat Doğan'ın 10 yıldır Şireci'de çalıştığını belirtti. Karaca, Gaziantep'te patronların karı uğruna bir "mezbaha düzeni" işletildiğini belirtti.

Başpınar Organize Sanayi Bölgesi'nde neredeyse her ay ölümcül bir kaza yaşandığını anlatan Karaca "İşçilerin emeklerinin üzerine çökmeleri yetmiyormuş gibi elleri, kolları, parmakları, hayatları çalınıyor" diye konuştu.

"Elimizdeki tek gücümüz örgütlülüğümüz"

EMEP olarak Murat Doğan ve ailesinin yanlarında olduklarını belirten Karaca, Doğan'ın 3 çocuğunun geleceği açısından "mezbaha düzenine" karşı çıkmanın önemli olduğunu belirtti.

Başpınar işçilerine de seslenerek bu düzene karşı örgütlenme çağrısı yapan Karaca, "Bu şehirde iş kazalarında ellerini, kollarını, canlarını kaybeden işçi kardeşlerimiz için yapılacak en temel şey insanca çalışılacak bir iş yaşamının kurulabilmesi. Bunun için de elimizdeki tek gücümüz örgütlülüğümüz" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a da seslenen Karaca, şunları kaydetti:

"Daha önce bu şehirde bu mezbaha düzeninin denetimsizlik sonucu olduğunu çok defa dile getirdik. Yaşanan iş kazalarının sebeplerinin araştırılması, önlem alınması için başvurularda bulunduk. Soru önergeleri verdik. Hepsini geçiştirdiniz. Bugün Murat kardeşimizin 2 kolunu birden kapan bu mezbaha düzeninin sorumlularından biri de sizsiniz. İşçilerin canını koruyabilmek için acil denetim ve işçi sağlığı ve güvenliği önlemlerinin yerine getirilmesi gerektiğini tekrar hatırlatıyoruz."

Kaynak: ANKA

Sevda Karaca, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İş Kazasında Kolunu Kaybeden İşçiye Ziyaret - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eve girince hırsızla burun buruna geldi, canını zor kurtardı Azmettirici bakın kim çıktı Eve girince hırsızla burun buruna geldi, canını zor kurtardı! Azmettirici bakın kim çıktı
Hamas tek şart sundu: Silahlarımızı bırakmaya hazırız Hamas tek şart sundu: Silahlarımızı bırakmaya hazırız
TAG Otoyolu’nda 3 tır çarpıştı Araçlarda yangın çıktı TAG Otoyolu'nda 3 tır çarpıştı! Araçlarda yangın çıktı
Ülkeyi sarsan darbe girişimi Askerler soluğu devlet televizyonunda aldı Ülkeyi sarsan darbe girişimi! Askerler soluğu devlet televizyonunda aldı
Gözaltındaki Ahmet Çakar kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı Gözaltındaki Ahmet Çakar kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
İzmir’de Hz. Muhammed’e hakaret eden şüpheli tutuklandı İzmir'de Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli tutuklandı

09:41
İstanbul’da uyuşturucu baskınında çatışma: 1 zanlı öldürüldü, 1 polis yaralandı
İstanbul'da uyuşturucu baskınında çatışma: 1 zanlı öldürüldü, 1 polis yaralandı
09:19
Son ankette ezber bozan sonuçlar MHP son 25 yılın en düşüğünde
Son ankette ezber bozan sonuçlar! MHP son 25 yılın en düşüğünde
09:08
Tam 19 yıl sonra gelen galibiyet Dünya devini gidip sahasında yendiler
Tam 19 yıl sonra gelen galibiyet! Dünya devini gidip sahasında yendiler
08:57
AK Partili isimden Türkiye’ye gözdağı veren terör örgütüne: Neresi Vietnam olur görürler
AK Partili isimden Türkiye'ye gözdağı veren terör örgütüne: Neresi Vietnam olur görürler
08:31
Dikkat, sadece günler kaldı Bunu yapmayan 3 kat fazla para ödeyecek
Dikkat, sadece günler kaldı! Bunu yapmayan 3 kat fazla para ödeyecek
08:25
Spikerlerin gözaltına alınmasının perde arkası İşte fitili ateşleyen isim
Spikerlerin gözaltına alınmasının perde arkası! İşte fitili ateşleyen isim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2025 09:55:58. #7.12#
SON DAKİKA: İş Kazasında Kolunu Kaybeden İşçiye Ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.