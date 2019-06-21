İspanyol golcü Fernando Torres yeşil sahalara veda ediyor
1 saat önce
Avrupa futbolunun önemli isimlerinden İspanyol futbolcu Fernando Torres futbolu bırakacağını açıkladı. 35 yaşındaki golcü oyuncu Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Önemli bir açıklama yapacağım. Heyecan dolu geçen 18 yılın ardından, futbol kariyerimi noktalama zamanı geldi." ifadelerini kullandı
Avrupa
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 01:53
futbolunun önemli isimlerinden İspanyol futbolcu Fernando Torres
futbolu bırakacağını açıkladı.
35 yaşındaki golcü oyuncu Twitter
hesabından yaptığı açıklamada "Heyecan dolu geçen 18 yılın ardından, futbol kariyerimi noktalama zamanı geldi." ifadelerini kullandı.
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İspanyol futbolcu Fernando Torres futbolu bıraktı
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