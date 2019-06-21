Son Dakika Haberleri: İspanyol golcü Fernando Torres yeşil sahalara veda ediyor
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İspanyol golcü Fernando Torres yeşil sahalara veda ediyor

1 saat önce

Avrupa futbolunun önemli isimlerinden İspanyol futbolcu Fernando Torres futbolu bırakacağını açıkladı. 35 yaşındaki golcü oyuncu Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Önemli bir açıklama yapacağım. Heyecan dolu geçen 18 yılın ardından, futbol kariyerimi noktalama zamanı geldi." ifadelerini kullandı

İspanyol golcü Fernando Torres yeşil sahalara veda ediyor, System.String[]
Avrupa futbolunun önemli isimlerinden İspanyol futbolcu Fernando Torres futbolu bırakacağını açıkladı.

35 yaşındaki golcü oyuncu Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Heyecan dolu geçen 18 yılın ardından, futbol kariyerimi noktalama zamanı geldi." ifadelerini kullandı.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 01:53 
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