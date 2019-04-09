İstanbul'da Ehliyetsiz Genç Sürücü Dehşeti: 1 Ölü

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Korkunç Kaza Kamerada! Anne ile Oğlu Metrelerce Sürüklendi

Suriyeli Kadın Elleri ve Ayakları Bağlı Halde Ölü Bulundu

Son Dakika! AK Parti'nin Seçimlere En Çok İtiraz Ettiği Büyükçekmece'de Polis Operasyon Başlattı