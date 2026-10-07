İstanbul Fintech Week 2026'da yapay zeka, sürdürülebilirlik ve kripto mesajları - Son Dakika
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İstanbul Fintech Week 2026'da yapay zeka, sürdürülebilirlik ve kripto mesajları

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İstanbul Fintech Week 2026'da sektörün önde gelen isimleri Haberler.com'a özel açıklamalarda bulundu. İnteraktif Kredi'den Mustafa Gümüş finans sektörünün yapay zekaya yaklaşımını değerlendirirken, "O Ağaç Bizim" kitabının yazarı Burçak İnel teknolojinin sürdürülebilirlikteki rolüne dikkat çekti. Gate TR temsilcisi Burak Bey ise kripto piyasasının pandemi dönemine kıyasla daha olgun bir yapıya kavuştuğunu söyledi.

Bex Dijital Cüzdan katkılarıyla düzenlenen İstanbul Fintech Week 2026, 5-7 Ekim tarihlerinde Hilton İstanbul Maslak'ta finansal teknolojiler ekosisteminin yerli ve yabancı temsilcilerini bir araya getirdi. "Smart, Embedded and Tokenized" temasıyla gerçekleştirilen etkinlikte sürdürülebilir finans, ödemeler, finansta yapay zeka, dijital bankacılık ve dijital varlıklar öne çıkan başlıklar arasında yer aldı.

MUSTAFA GÜMÜŞ: FİNANS SEKTÖRÜ YAPAY ZEKAYA POZİTİF YAKLAŞIYOR

İnteraktif Kredi CEO'su Mustafa Gümüş, Haberler.com'a yaptığı açıklamada dijitalleşmeyle birlikte finans sektöründe yapay zeka tabanlı teknolojilerin kullanımının giderek arttığını söyledi.

Türkiye'de kendi modellerini geliştiren teknoloji şirketlerinin bulunduğunu belirten Gümüş, bu teknolojilerin finans kuruluşlarına da entegre edilmeye çalışıldığını ifade etti.

Finans kurumlarının yeni teknolojilere yaklaşımının farklılık gösterdiğine dikkat çeken Gümüş, "Bazı kurumlar özellikle inovasyona çok yatkın ve bu teknolojileri çok hızlı bir şekilde entegre ediyor. Bazı kurumlar ise özellikle yapay zeka konusunda inovatif yaklaşımlara biraz daha temkinli yaklaşıyor" dedi.

Bankacılık sektöründe regülasyonların da etkili olduğunu belirten Gümüş, buna rağmen sektörün genel yaklaşımının olumlu olduğunu vurgulayarak, "Genel olarak finans sektörü yapay zekaya çok pozitif yaklaşıyor. Bazıları bir miktar mesafeli, bazıları ise çok daha hızlı aksiyon alabilecek şekilde inovatif fikirlere oldukça açık" ifadelerini kullandı.

İstanbul Fintech Week 2026'da yapay zeka, sürdürülebilirlik ve kripto mesajları

"İSTANBUL FİNTECH WEEK ZİHİN AÇICI BİR ORGANİZASYON"

Gümüş, İstanbul Fintech Week'in sektör açısından önemli bir buluşma noktası olduğunu belirtti.

Etkinlik kapsamında yapay zeka, otonom çalışan ajanlar ve finansta yapay zeka başlıklarında panel ve yuvarlak masa toplantılarına katıldığını aktaran Gümüş, "Benim için oldukça zihin açıcı çalışmalar oldu. Etkileyici yeni şeyler öğrendim. Herkesin yeni şeyler öğrenebildiği ve bu konuları takip edebildiği oldukça faydalı bir etkinlik olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Yapay zeka, İstanbul Fintech Week'in ana gündemlerinden biri olurken, etkinliğin resmi programında da yapay zekanın bankacılık ve ödeme sistemlerinde oluşturduğu dönüşüm farklı oturumlarda ele alındı.

BURÇAK İNEL: TEKNOLOJİ GEZEGENİMİZİ KORUMAK İÇİN ÖNEMLİ

"O Ağaç Bizim" kitabının yazarı Burçak İnel ise Haberler.com'a yaptığı açıklamada teknolojinin sürdürülebilirlik ve iklim değişikliğiyle mücadelede üstlenebileceği role değindi.

Teknolojinin ekonominin hemen her alanında fosil yakıt kullanımının azaltılmasına katkı sağlayabileceğini belirten İnel, güneş panellerinden elektrikli araçlara, bina izolasyonundan atmosferdeki karbonu azaltmaya yönelik teknolojilere kadar birçok örnek verdi.

İnel, "Her sektörde gezegeni daha az ısıtmamızı sağlayan teknolojiler var. Güneş panelleri, elektrikli arabalar, evlerin izolasyonu için kullanılan teknolojiler veya havadan karbonu çekmeye yönelik teknolojiler olabilir. Bütün bu alanlarda teknoloji gezegenimizi korumak için çok faydalı" dedi.

İstanbul Fintech Week 2026'da yapay zeka, sürdürülebilirlik ve kripto mesajları

FİNTECH SEKTÖRÜNÜN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ROLÜNE DİKKAT ÇEKTİ

Finans sektörünün sürdürülebilir dönüşümün önemli parçalarından biri olduğunu söyleyen İnel, doğayı ve çevreyi koruyan ekonomik modellerin finansmanında finansal teknolojilerin önemli bir rol üstlendiğini ifade etti.

İnel, "Hem doğayı hem gezegeni koruyan bir ekonomi için gerekli finansman çözümlerine yönelik pek çok yenilik ve girişim fintech sektöründen geliyor" diye konuştu.

Yeni kitabı "O Ağaç Bizim"de bu dönüşümü artıları ve eksileriyle ele aldığını söyleyen İnel, kitabında küresel ısınma, doğa ve çevrenin korunması ile bu alanlardaki gelişmelerin Türkiye'ye yansımalarını değerlendirdiğini belirtti.

İstanbul Fintech Week'in programı da 5 Ekim'deki Sürdürülebilir Finans Zirvesi ile başladı; ardından ödemeler, yapay zeka, dijital bankacılık ve dijital varlıklar başlıkları ele alındı.

GATE TR: KRİPTO PİYASASI ARTIK DAHA OLGUN

Gate TR Pazarlama Direktörü Burak Ali Topal, Haberler.com'a yaptığı açıklamada İstanbul Fintech Week'in kripto, fintech ve bankacılık sektörlerini aynı platformda buluşturmasının önemine dikkat çekti.

Etkinliğin her yıl gelişerek devam ettiğini söyleyen Burak Bey, "Birçok farklı marka ve sektör paydaşını burada görüyoruz. Bizim için çok faydalı ve devam etmesini temenni ettiğimiz etkinliklerden biri" ifadelerini kullandı.

İstanbul Fintech Week 2026'da yapay zeka, sürdürülebilirlik ve kripto mesajları

"PANDEMİ DÖNEMİNDEKİ KADAR HIZLI KULLANICI GİRİŞİ YOK"

Kripto para piyasasının pandemi döneminde büyük bir popülerlik kazandığını hatırlatan Burak Bey, bugün aynı hızda yeni kullanıcı girişlerinin görülmediğini ancak bunun piyasanın güç kaybettiği anlamına gelmediğini söyledi.

Kripto sektörünün zaman içerisinde daha olgun bir yapıya kavuştuğunu savunan Burak Bey, "O dönemlerdeki kadar hızlı girişler ve o kadar çok yeni kullanıcı yok. Ancak artık piyasaya daha çok olgunlaşmış bir yapı olarak bakıyoruz" dedi.

Geçmişte tek bir büyük yatırımcının hareketinin dahi piyasada ciddi dalgalanmalara neden olabildiğini ifade eden Burak Bey, bugün fiyat hareketlerinin piyasanın gelişmesiyle birlikte daha sağlam temellere oturduğunu dile getirdi.

Kriptoya olan ilginin yükseliş dönemlerinde yeniden artacağını öngören Burak Bey, Türkiye'de de daha fazla kişinin kripto varlıklara adapte olmasını beklediklerini belirterek, teknolojideki gelişmelerin sektörün yaygınlaşmasını destekleyeceğini ifade etti.

İstanbul Fintech Week 2026'nın resmi programında dijital varlıklar da beş ana zirve başlığından biri olarak yer aldı. Etkinlik, 2019'dan bu yana 60'tan fazla ülkeden 17 bini aşkın katılımcıyı ve 630'dan fazla konuşmacıyı ağırladı.

ÖZDEN TÜFEKÇİ: FİNANS SEKTÖRÜ YAPAY ZEKAYA POZİTİF YAKLAŞIYOR

İstanbul Fintech Week 2026 kapsamında Haberler.com'a özel açıklamalarda bulunan Blue Phyton CEO'su Özden Tüfekçi, Türkiye'deki finans kurumlarının yapay zeka teknolojilerine adaptasyon sürecini değerlendirdi.

Türkiye'de kendi teknolojilerini ve modellerini geliştiren şirketlerin bulunduğunu belirten Tüfekçi, bu çözümlerin finans kuruluşlarında da kullanılmaya başlandığını söyledi.

Finans kurumlarının yenilikçi teknolojilere yaklaşımının farklılık gösterdiğini ifade eden Tüfekçi, inovasyona açık bazı kurumların yapay zeka çözümlerini hızla sistemlerine entegre ettiğini, bazı kurumların ise özellikle yapay zeka konusunda daha temkinli davrandığını kaydetti.

Bankacılık sektöründe regülasyonların da adaptasyon sürecini etkilediğine dikkat çeken Tüfekçi, buna rağmen finans sektörünün genel yaklaşımının olumlu olduğunu belirtti.

İstanbul Fintech Week 2026'da yapay zeka, sürdürülebilirlik ve kripto mesajları
Yapay ZekaYapay ZekaAli TopalİstanbulTürkiyeFinansGümüşSon Dakika

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