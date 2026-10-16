İşte Italiano'nun başarısının sırrı! Takımı gol attı, o sinirden bağırmaya başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İşte Italiano'nun başarısının sırrı! Takımı gol attı, o sinirden bağırmaya başladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İşte Italiano\'nun başarısının sırrı! Takımı gol attı, o sinirden bağırmaya başladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş'ın Hoffenheim karşısında Oh'un golüyle 2-1 öne geçtiği anlarda teknik direktör Vincenzo Italiano'nun sevinmek yerine sinirle bağırması dikkat çekti. İtalyan çalıştırıcının golden önce yaşananlara tepki gösterdiği anlar büyük beğeni toplarken futbolseverler, skor ne olursa olsun disiplininden taviz vermeyen teknik adamın hırsına övgü yağdırdı.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Hoffenheim'ı 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada teknik direktör Vincenzo Italiano'nun saha kenarındaki bir görüntüsü dikkat çekti. Siyah-beyazlıların Oh'un golüyle 2-1 öne geçtiği anlarda İtalyan teknik adamın sevinmek yerine sinirle bağırması, maçın en çok konuşulan anlarından biri oldu.

TAKIMI GOL ATTI, O BAĞIRMAYA BAŞLADI

Beşiktaş'ın 2-1'lik üstünlüğü yakaladığı pozisyonun ardından kameralar teknik direktör Vincenzo Italiano'ya çevrildi.

Gol sevincinin yaşandığı anlarda oldukça sinirli olduğu görülen Italiano'nun saha kenarında bağırarak tepki göstermesi dikkatlerden kaçmadı. İtalyan çalıştırıcının tepkisinin atılan gole değil, gol öncesinde sahada yaşananlara yönelik olduğu değerlendirildi.

SKOR NE OLURSA OLSUN TAVİZ VERMİYOR

Italiano'nun takımının öne geçmesine rağmen oyun içindeki hatalara tepki göstermesi, disiplin anlayışının bir göstergesi olarak yorumlandı. Siyah-beyazlı taraftarlar, İtalyan teknik adamın skordan bağımsız şekilde oyuncularından beklentilerini sürdürmesini ve saha kenarındaki hırsını takdir etti.

"BU ADAM TABİİ Kİ BAŞARILI OLUR"

Görüntülerin paylaşılmasının ardından futbolseverler, Italiano'nun kazanma hırsına ve disiplinli yaklaşımına övgülerde bulundu. Bazı taraftarlar, teknik adamın gol atıldığı anlarda bile yapılan hataları göz ardı etmemesini başarısının nedenlerinden biri olarak değerlendirdi. Italiano'nun saha kenarındaki tavrı, "Bu adam tabii ki başarılı olur. Ne olursa olsun taviz vermiyor." şeklindeki yorumlarla karşılandı.

Fahrettin Koca'dan Beşiktaş'ın zaferine olay yorumFahrettin Koca'dan Beşiktaş'ın zaferine olay yorum Italiano'dan Orkun Kökçü'nün sağlık durumu hakkında açıklama: Çok üzgünümItaliano'dan Orkun Kökçü'nün sağlık durumu hakkında açıklama: Çok üzgünüm Kahin misin be adam! Oh'un maç öncesi söyledikleri gerçekleştiKahin misin be adam! Oh'un maç öncesi söyledikleri gerçekleşti Vincenzo Italiano'dan Avrupa'da 16 yıl sonra ilkVincenzo Italiano'dan Avrupa'da 16 yıl sonra ilk Dusan Vlahovic'ten galibiyet paylaşımıDusan Vlahovic'ten galibiyet paylaşımı
TSG 1899 HoffenheimVincenzo ItalianoSpor SmartBeşiktaşSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aylin Kotil ve Sarıgül kardeşlere kara para suçlamasıyla gözaltı Dosyada Murat Ağırel de şüpheli Aylin Kotil ve Sarıgül kardeşlere kara para suçlamasıyla gözaltı! Dosyada Murat Ağırel de şüpheli
Fahrettin Koca’dan Beşiktaş’ın zaferine olay yorum Fahrettin Koca'dan Beşiktaş'ın zaferine olay yorum
İsmail Kartal’ın 6-0 sonrası sözleri tartışma yarattı İsmail Kartal'ın 6-0 sonrası sözleri tartışma yarattı
Sarıyer’de sel sularına kapılan otomobilde yürek yakan detay Anahtar kontakta, eşyaları araçta ama... Sarıyer'de sel sularına kapılan otomobilde yürek yakan detay! Anahtar kontakta, eşyaları araçta ama...
ABD’li Yahudi profesör sinsi planı ifşa etti: Sırada Türkiye var ABD'li Yahudi profesör sinsi planı ifşa etti: Sırada Türkiye var
Fenerbahçe’de soyunma odası karıştı İsmail Kartal ile 4 yıldız arasında kriz iddiası Fenerbahçe'de soyunma odası karıştı! İsmail Kartal ile 4 yıldız arasında kriz iddiası
14:19
16 yaşındaki Türk pilot Ferrari’de
16 yaşındaki Türk pilot Ferrari'de!
14:14
5 bin kişi hastanelik eden Tokat’taki salgın büyüyor Korkutan kedi-köpek detayı
5 bin kişi hastanelik eden Tokat'taki salgın büyüyor! Korkutan kedi-köpek detayı
14:07
Dündar Ziya Gültekin’e veda Cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri damga vurdu
Dündar Ziya Gültekin'e veda! Cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri damga vurdu
13:32
İstanbul’u sarsan sel faciası göz göre göre gelmiş Binaların altından dere akıyor
İstanbul'u sarsan sel faciası göz göre göre gelmiş! Binaların altından dere akıyor
12:40
Son üç seçimi bilen şirketin anketi Görenler tabloya bir daha bakıyor
Son üç seçimi bilen şirketin anketi! Görenler tabloya bir daha bakıyor
11:51
Sel bölgesinde Bakan Kurum’u kızdıran soru: Tek kelimeyle ifade etmek gerekirse acizliktir.
Sel bölgesinde Bakan Kurum'u kızdıran soru: Tek kelimeyle ifade etmek gerekirse acizliktir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2026 14:50:38. #7.13#
SON DAKİKA: İşte Italiano'nun başarısının sırrı! Takımı gol attı, o sinirden bağırmaya başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei