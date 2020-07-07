İşten çıkarılan belediye işçisi geri dönme umuduyla iş kıyafetlerini saklıyor - Son Dakika

İşten çıkarılan belediye işçisi geri dönme umuduyla iş kıyafetlerini saklıyor

ADANA Büyükşehir Belediyesi bünyesinde mezarlık işçisi olarak çalışan ancak 30 Ekim 2019'da işten çıkarılan 3 çocuk babası Halil Özmen (27), "Bir çocuğum zihinsel engelli ve gözleri görmüyor.

ADANA Büyükşehir Belediyesi bünyesinde mezarlık işçisi olarak çalışan ancak 30 Ekim 2019'da işten çıkarılan 3 çocuk babası Halil Özmen (27), "Bir çocuğum zihinsel engelli ve gözleri görmüyor. Diğer İki çocuğum da daha çok küçük. İşten çıkarıldığım günden beri onlara bakamıyor, evime ekmek götüremiyorum. Bir gün işime geri dönebilirim diye iş elbiselerimi hala saklıyorum" dedi.

Merkez Yüreğir ilçesi Anadolu Mahallesi'nde, eşi ve 3 çocuğuyla yaşamını sürdüren Halil Özmen, Mayıs 2017'de MHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü döneminde Mezarlık Daire Başkanlığı'nda işçi olarak çalışmaya başladı. Yaklaşık 2.5 yıl işine devam eden Özmen'in işine CHP'li Başkan Zeydan Karalar döneminde 30 Ekim 2019 günü son verildi. Toplu işçi çıkarımı sırasında bir anda kendisinin de işinden olduğunu öğrendiğini kaydeden Özmen, o günden bu yana biri zihinsel ve görme engelli olmak üzere 3 çocuğuna bakamadığını, evine ekmek götüremediğini belirtti. İşini çok sevdiğini ve hiçbir problem yaşamadığını dile getiren Özmen, "İşten çıkarıldığımı öğrendiğimde yıkıldım. Arkadaşlarım da benimle aynı kaderi yaşadı. Çok zor durumdayım" diye konuştu.

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Evlerine giren tek gelirin 7 yaşındaki engelli oğlu Ozan Özmen'in bakım maaşı olduğunu, aynı zamanda kira da ödediğini kaydeden baba Özmen, bir diğer çocuğunun da kalp hastası olduğunu belirtti. Bir baba için çalışamamanın ve çocuklarının isteğini karşılayamamanın çok acı olduğunu dile getiren Özmen, "Ne elektriğimi ne de suyumu ödeyebiliyorum. Bakkala, manava neredeyse tüm esnafa borçlandım. Bunalımdayım. İşten çıkarılmayı hak etmedim. Yetkililere sesleniyorum. Lütfen beni işime geri çağırsınlar. 'Bir gün geri döneceğim' diye 8 aydır iş kıyafetlerimi dolabımda saklıyorum. Vicdanlara tekrar tekrar sesleniyorum. İşimden başka hiçbir şey istemiyorum" dedi.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 12:32 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İşten çıkarılan belediye işçisi geri dönme umuduyla iş kıyafetlerini saklıyor - Son Dakika
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