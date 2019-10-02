Son Dakika Haberleri: İstismar sonrası bebek cesedinin gömülmesiyle ilgili 7 kişi adliyede
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İstismar sonrası bebek cesedinin gömülmesiyle ilgili 7 kişi adliyede

1 saat önce

KIRKLARELİ'de, cinsel istismara uğrayarak, hamile kalan S.D.'nin (14) evde 7 aylıkken dünyaya getirdiği bebeğin cesedinin, mezarlıkta poşet içinde gömülü bulunmasının ardından gözaltına alınan 7 kişi, adliyeye sevk edildi.

İstismar sonrası bebek cesedinin gömülmesiyle ilgili 7 kişi adliyede, System.String[]

KIRKLARELİ'de, cinsel istismara uğrayarak, hamile kalan S.D.'nin (14) evde 7 aylıkken dünyaya getirdiği bebeğin cesedinin, mezarlıkta poşet içinde gömülü bulunmasının ardından gözaltına alınan 7 kişi, adliyeye sevk edildi.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kız çocuğunun cinsel istismar sonucu hamile kalıp, evde doğurduğu 7 aylık kız bebeğin, kent mezarlığında gömüldüğü ihbarını aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, cinsel istismara uğradığı belirtilen kızın annesi A.D.'yi gözaltına aldı. A.D., ifadesinde kızının, A.C.'nin cinsel istismarına uğrayıp, hamile kaldığını ileri sürdü. Kızı S.D.'nin evde doğum yaptığını kaydeden A.D., bebeğin de kent merkezinde bulunan mezarlıktaki mezarın üzerine gömüldüğünü söyledi. Bunun üzerine polis ekipleri, dün mezarlıkta yaptığı aramada, bez parçalarına sarılı poşet içindeki 7 aylık kız bebeğin cesedine ulaştı.

Olayın ardından polisin yaptığı çalışma sonucu S.D.'ye cinsel istismarda bulunduğu belirtilen A.C. ile onun annesi K.C. (43), babası E.C. (47), teyzesi S.Ö. (44), akrabası S.B. (44) ve kızın annesi A.D. ile babaannesi G.D. (59), gözaltına alındı. Emniyette sorguları tamamlanan 7 kişi, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A.C.'nin teyzesi S.Ö., gazetecilerin 'Olayı neden sakladınız?' soru üzerine "Hayır, yok öyle bir şey" diye bağırdı.

Cinsel istismara uğradığı belirtilen S.D. ise emniyette tutuluyor.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 03:18 Kaynak: DHA
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Kırklareli'de mezarlıkta gömülü 7 aylık bebek cesedi bulundu
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