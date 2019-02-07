İyi Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Tanıtıldı

Kavuncu, salondaki havanın bir aday tanıtım toplantısı değil,adeta bir Başkanlık kutlaması gibi olduğunu ifade ederek, "Murat Kardeşim ile Beykoz'a talibiz. Güç birliğimiz var; ancak Beykoz'da kendi adayımızla sahadayız ve burada bir rekabetin de içerisindeyiz. Beykoz'da Murat Miniç'e, Büyükşehirde Ekrem İmamoğlu'na desteğimiz tamdır."dedi.

31 Mart yerel seçimlerinin mecrasından özellikle çıkarılıp semboller ve kavramlar üzerinden milletimizin kutuplaştirilmaya çalışıldığını vurgulayan Kavuncu "Kimsenin İYİ Parti'nin vatanseverliğini, bayrak aşkını sorgulamaya haddi yoktur. Habur rezaletine imza atanların, Dolmabahçe'de açılım görüşmesi yapanların bizi itham etmeye hakkı yoktur. Bunu da her daim söylemekten çekinmeyin. Başınız dik olsun" diye konuştu. Kavuncu, Murat Miniç'e desteğini yineleyerek başarı temennisinde bulundu.

İYİ Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Bilgehan Murat Miniç, "Allah'ın izniyle Beykoz'un çocukları bu seçimi kazanacak. 1 Nisan'da bütün Beykoz'u kucaklayacagız" ifadelerini kullandı.

Miniç, belediyeyi kazandığında makam koltuklarında değil, milletin yanında olacağını vurguladı.

"Yolsuzluklara izin verilmeyeceğini, Beykoz'u Beykozlularla birlikte yöneteceğini, hiçbir canlının sokaklarda kalmayacağını ve Beykoz'da hayat şartlarının ucuzlayacağını" vaat eden Miniç,

yönetimin, ihalelerin canlı yayında, şeffaf bir şekilde Beykozlunun ortaklığı, onayı ve gözleri önünde olacağını ifade etti. Miniç bunun da Beykozluların ortak olacağı bir Beykoz A.Ş. kurularak yapılacağını belirtti. Geçen seçimdeki adaylığındaki vaatlerin bir kısmının mevcut belediye tarafından kısmen yapıldığının altını çizen Miniç, "Kopya çektiler ancak hepsini yapamazlar; çünkü bizim derdimiz kendimizi zengin etmek değil, yetimin hakkında bizim gözümüz yok, bizim derdimiz milletimiz için çalışmak. Bizim vaatlerimizden kopya çekip hepsinin yapılamamasının nedeni budur" dedi. Miniç, Beykoz'unilk meselesi ve önceliğin çocuklar ve gençler olduğunu söyledi. Genç Beykoz projesiyle hiçbir gencin sokakta bırakılmayacağını dile getirerek her mahallede müzik, spor gibi alanların yer aldığı sokak kulüpleri kurulacağının sözünü verdi.

Bilgehan Murat Miniç, önümüzdeönümüzdeki e projelere ilişkin kapsamlı bir toplantı yapılacağını da hatırlatarak "Bu akşamdan itibaren oturmak da uyumak da bize haramdır. Beykoz'u tekrar kazanacağız, kapı kapı vatandaşımızla buluşacağız" dedi