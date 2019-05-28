İYİ Parti Grup Toplantısı - Detaylar
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- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in toplantının yapıldığı salona gelmesi Akşener'in partililerle selamlaşması Akşener'in basın mensuplarıyla sohbet etmesi Akşener'in çocuklar için kart imzalaması Akşener'in kürsüye çıkması Toplantıya katılanlardan detay görüntüler TBMM - İYİ Parti...
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 11:40 Kaynak: AA
- İYİ Parti
Genel Başkanı Meral Akşener
'in toplantının yapıldığı salona gelmesi
Akşener'in partililerle selamlaşması
Akşener'in basın mensuplarıyla sohbet etmesi
Akşener'in çocuklar için kart imzalaması
Akşener'in kürsüye çıkması
Toplantıya katılanlardan detay görüntüler
TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM'deki grup toplantısına katıldı. -Detaylar-
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