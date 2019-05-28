Son Dakika Haberleri: İYİ Parti Grup Toplantısı - Detaylar
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İYİ Parti Grup Toplantısı - Detaylar

3 saat önce

- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in toplantının yapıldığı salona gelmesi Akşener'in partililerle selamlaşması Akşener'in basın mensuplarıyla sohbet etmesi Akşener'in çocuklar için kart imzalaması Akşener'in kürsüye çıkması Toplantıya katılanlardan detay görüntüler TBMM - İYİ Parti...

İYİ Parti Grup Toplantısı - Detaylar, System.String[]
- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in toplantının yapıldığı salona gelmesi
Akşener'in partililerle selamlaşması
Akşener'in basın mensuplarıyla sohbet etmesi
Akşener'in çocuklar için kart imzalaması
Akşener'in kürsüye çıkması
Toplantıya katılanlardan detay görüntüler
TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM'deki grup toplantısına katıldı. -Detaylar-
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 11:40 Kaynak: AA
Meral Akşener, İYİ Parti, Güncel
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