İzmir Metro A.Ş. 25. Yılını Kutladı - Son Dakika
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İzmir Metro A.Ş. 25. Yılını Kutladı

24.05.2025 10:59
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İzmir Metro, 25. yılını kutlayarak 1.7 milyardan fazla yolcu taşıdığını ve ailesel bir bağ kurduğunu duyurdu.

(İZMİR)- İzmir Metro A.Ş, 25 yılını dolduran personelini törenle onurlandırdı. Çeyrek asırda 1 milyar 717 milyonu aşkın yolcuyu taşıyan İzmir Metro A.Ş'nin çalışanları, bir aile gibi olduklarını ve İzmirlilere hizmet etmekten onur duyduklarını dile getirdi.

İzmir'de ulaşımın can damarları Evka-3 Narlıdere Kaymakamlık Metrosu, Konak, Karşıyaka ve Çiğli Tramvayı'nı işleten İzmir Metro A.Ş, 25'inci hizmet yılını geride bıraktı. 22 Mayıs 2000 tarihinde Üçyol-Bornova arasındaki 11 kilometrelik hat uzunluğu ve 10 istasyonla toplu ulaşım hizmeti vermeye başlayan İzmir Metro A.Ş, yıllar içinde büyüyerek yoluna emin adımlarla devam etti. Bornova'dan Evka-3'e, Üçyol'dan Fahrettin Altay'a ve ardından Narlıdere Kaymakamlık'a uzayan metro, Konak, Karşıyaka ve Çiğli tramvaylarıyla daha da güç kazandı. İzmir, 60 kilometrelik hafif raylı ulaşım sistemine kavuştu. Çeyrek asırda 1 milyar 717 milyonu aşkın yolcu taşıyan İzmir Metro A.Ş, Buca Metrosu ile büyüyerek yoluna devam edecek. İzmir Metro A.Ş çalışanları da, İzmirlilere en iyi hizmeti verebilmek için 25 yıldır titizlikle çalıştıklarını ifade etti. Bir aile olduklarını belirten personel, görev sürelerinin 25'inci yılında düzenlenen törenle onurlandırıldı.

"En iyi şekilde hizmet vermek için elimizden geleni yapıyoruz"

İzmir Metro çalışanları, işlerini büyük bir titizlikle yaptıklarını belirterek şöyle konuştu:

-Cemil Kuş: "25 yıldır atölyede çalışıyorum. Ben profesyonel futbolcuydum, sakatlanınca bu işe başladım. İyi ki de başlamışım. Biz metroyu çok sevdik, çok büyük emekler verdik. Trenlerin hepsinde izimiz, emeğimiz var. En eski ABB araçlarımızda ilk başladığımızda acaba yolcu binecek mi binmeyecek mi diye tartışırken, 25-30 bin yolcu taşıyalım derken 400-450 bin yolcuları bulduk. Bir hata yapmamak için elimizden geleni yapıyoruz. Yolcuyu kendi çocuğumuz, annemiz, babamız gibi düşündük. Trenlerimize de öyle baktık. Buraya girdiğimde evliydim, çocuğum yoktu, 15 gün önce oğlum nişanlandı. Zaman o kadar çabuk geçiyor ki. Ama burada zaman güzel geçti. Çeyrek asır kolay değil ama mutluyuz, huzurluyuz. En iyi şekilde hizmet vermek için elimizden geleni yapıyoruz."

-Hakan Çakın: "Üniversiteden sonra ilk iş yerim. 25'inci yılım. Çok mutlu ve gururluyum. İlk günü çok iyi hatırlıyorum. İlk aracı, aracın numarasını. Çok güzel günlerim geçti burada. Bazen dışarıda işim oluyor hemen atölyeye dönmek istiyorum."

-Hüseyin Öğünç: "Hayat bazen insana şans tanır, benimki de şans oldu. Zaman uçup gidiyor, bizim işimiz tempolu. Zamanla yarışıyoruz. Nasıl geçtiğini bilmiyorum. 25 yıl su gibi akıp gitti. Kaza bela vermesin deriz biz hep, ağız tadıyla emekli olmak nasip olsun."

-Konak Tramvayı İşletme Müdürü Bahadır Yiğit: "25 yıl çok uzun gibi gözükse de göz açıp kapayıncaya kadar geçti. Güzel yıllarımız, güzel işlerimiz oldu. 2000 yılında henüz metro işletmeye açılmadan göreve başladım. İlk görevim kontrolörlüktü. 25 yıl boyunca değişik kademelerde görev aldıktan sonra şu anki görevime başladım. Nice 25 yıllara."

-İstasyonlar Müdürü Tamer İş: "Zamanın bu kadar hızlı geçeceğini hiç düşünmedik. Rüzgar gibi geçti. Devam edebildiğimiz kadar çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir Metro A.Ş. 25. Yılını Kutladı - Son Dakika

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