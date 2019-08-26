Jandarma'dan "düğün dernek" operasyonu

"Düğün dernek" adı verilen uygulama kapsamında Jandarma ekipleri düğünlerde havaya ateş açan 9 kişiye idari yaptırım uygularken, 8 tabanca ve 1 av tüfeğine el koydu

ÇORUM - Çorum İl Jandarma Alay Komutanlığı tarafından düğün magandalarına yönelik denetimleri aralıksız sürüyor.

"Düğün dernek" adı verilen uygulama kapsamında Jandarma ekipleri il genelinde köylerdeki düğün merasimlerine katılıp tabanca ve tüfekle ateş edenleri bir bir tespit etti. Uygulama kapsamında 9 kişiye idari yaptırım uygularken, 8 tabanca ve 1 av tüfeğine el koydu.

Mecitözü ilçesine bağlı Figani köyünde düğünde havaya ateş açıldığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri köye gitti. Düğün evinin etrafında bir süre bekleme yapan ekipler, tabancayla havaya ateş açan A.D. adlı şahsı gözaltına aldı. Tabancaya el koyan jandarma, şahıs hakkında yasal işlem yaptı.

İskilip ilçesine bağlı Aşağıörenseki ve Yukarıörenseki köylerinde yaptıkları denetimlerde 3, Kuzköy de ise kuru sıkı tabanca ele geçirdi. Düğünde silah atan şahıslara 5 bin 174 TL para cezası uygulandı.

Jandarma ekipleri Hallı köyünde ruhsatlı silahıyla ateş eden kişiye yasal işlem yaparken, Beyoğlan köyünde de ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi. Tüfeğin sahibine 707 TL, idari yaptırım uygulanırken, Karahacip köyünde de bir düğünde ise kurusıkı tabanca ile ateş eden G.Ö isimli şahısa bin 294 TL ceza yazıldı.

Kargı ilçesine bağlı Hacıhamza köyünde de küçük yaşta bir çocuğa silah atışı yaptırıldığı yönündeki ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, çocuğuna silahla atış yaptıran babaya bin 294 TL para cezası keserken, tabancaya el koydu.

Karagöz köyünde ise devriye görevi yapan Jandarma ekipleri köydeki düğünde yapılan kontrolde A.A. isimli şahsı düğün alanında havaya ateş açarken yakaladı. Güvenlik güçleri 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet 30 fişek kapasiteli şarjör, 1 adet 17 mermi kapasiteli şarjör ve 29 adet kurusıkı fişeğine el koyarken şahısa bin 294 ? idari para cezası kesti, evraklarının ikmalen İskilip Kaymakamlığına gönderileceği.

Düğün magandalarına yönelik çalışmalarıyla takdir toplayan jandarma ekipleri vatandaşları törenlerde silah atmaması için uyarıyor.

Köyleri ziyaret eden jandarma ekipleri düğün alanları ile konvoylarda silah atılmasını önlemek için köylülere "Mutluluğunuza kurşun sıkmayın", "Sizin mutluluğunuz, kardeşinizin gözyaşı olmasın", "Silahlar atılmasın, hayatlar solmasın" fikirlerini öne çıkartan bilgilendirmeler yapıyorlar.