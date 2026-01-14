Jeoloji Mühendisleri İşsiz Kalma Tehdidiyle Karşı Karşıya

(ANKARA) -TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Hüseyin Alan, AK Parti'nin geçen hafta TBMM'ye sunduğu Tapu Kanunu'nda değişiklik öngören torba kanun teklifine ilişkin "Zemin ve temel etütlerini yapacak kişilere ilişkin sınırlayıcı ve düzenleyici maddeler ile 'öşür vergisi' niteliğinde yüksek harçlar getirilerek, binlerce jeoloji mühendisinin işsiz kalmasına yol açacak, zemin etütlerinin denetiminden ziyade zemin ve temel etüt bürolarından alınacak yüksek harçlara ve teminatlara odaklanan bu teklifin ilgili maddelerinin kabul edilmesi mümkün değildir" dedi.

Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Hüseyin Alan, AK Parti'nin geçen hafta TBMM Başkanlığı'na sunduğu "Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"ne ilişkin yazılı açıklama yaptı. Teklifin özellikle 21, 22, 23 ve 24'üncü maddelerinin zemin ve temel etütleri alanında çalışan meslektaşları doğrudan etkilediğine dikkat çeken Alan, şunları kaydetti:

"TBMM'de siyasi parti gruplarına mensup milletvekilleri, uzun zamandır kamuoyunda 'Torba Kanun' olarak adlandırılan birden fazla farklı kanunlarda değişiklikler yapan yasal düzenlemeler hazırlamakta ve yasalaştırılmaktadır. Bilindiği üzere, farklı kanunları ilişkin düzenlemelerin tek bir yasa çerçevesinde ele alınması sonucunda, düzenlemeler hemen hemen ilgili kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından ayrıntılı bir şekilde tartışılamamakta; özellikle ilgili tarafların düşünce ve önerileri göz önüne alınmadan yasalaşma süreci tamamlanmaktadır. Söz konusu teklifte de 7 bine yakın meslektaşımızı işsiz bırakacak, açtıkları 'zemin ve temel etüt mühendislik bürolarının' kapısına kilit vuracak düzenlemeler içermektedir.

"Jeoloji Mühendisliği Hizmeti Denetim adı altında robotlaştırılarak, gelişmesi engellenmektedir"

Yapılan düzenleme ile her zemin ve temel etütler, somut yapı –zemin etkileşim koşullarında her bir yapı için ayrı bir proje; ayrı bir jeolojik ve jeoteknik model gerektirir. Ancak teklif etüt ve proje müellifliği sistemi içerisinde Jeoloji Mühendisliğinin, jeoloji biliminin gereklerine uygun olarak mühendislik hizmeti üretmesini engellemekte, Jeolojik-Jeoteknik bilginin üretilmesini, yapı –zemin etkileşiminin somut koşullarında deney, analiz ve yorumlamayı yok etmektedir. 'Jeoloji Mühendisliği Hizmeti Denetim' adı altında robotlaştırılarak, gelişmesi engellenmektedir. Zemin ve temel etütleri konusunda faaliyet yürüten jeoloji mühendisleri, yüksek harç, firma sayısı sınırlaması ve kota uygulaması getirilerek hangi ilde kaç firma kurulacağı, bu firmalarda kimlerin çalışacağı, kimlerin çalışmayacağına bakanlık tarafından karar verilecektir. Yapılan düzenleme ile günümüzde Odamıza tescilli 2 bine yakın firma ve bu firmalarda çalışan binlerce jeoloji mühendisinin işsiz kalmasına neden olunacaktır.

"Ülkemizde sahte zemin deneylerinin yapılmasının önünü açacaktır"

Tasarı teklifin 23. maddesinde yapılan düzenleme ile zemin laboratuvarlarının deney numunelerini yerinde kendileri almaları yönünde düzenleme yapılmıştır. Dünyanın hiç bir yerinde görülmeyen bir uygulama sistemi getirilerek, zemin laboratuvarlarının her sondajın başına sabahtan akşama kadar hizmet edecek şekilde personel bulundurması zorunlu hale getirilmektedir. Bir zemin laboratuvarının görevi olmadığı halde her sondajın başına bir kontrol görevlendirilmesi imkansız olduğu gibi, mümkünde değildir. Yasal düzenlemenin gerçekleşmesi halinde her bir zemin laboratuvarı bünyesine yüzlerce kişiyi istihdam etmesi gerekmekte olup, ayrıca ülke genelinde her ilimizde de zemin laboratuvarı da bulunmamaktadır. Bu durum fiilen zemin laboratuvarlarını çalışamaz hale getirecek olup, ülkemizde sahte zemin deneylerinin yapılmasının da önünü açacaktır.

"Binlerce jeoloji mühendisinin işsiz kalmasına yol açacak"

Sonuç olarak; temelde ülkemizde fenni mesuliyet sistemi ile yapı denetiminin yapılması konusunda düzenlemeler getiren 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu içine 'zemin ve temel etütlerinin yerinde denetimini esas alan' bir yaklaşımla düzenleyici iş ve işlemlerin yapılması zorunlu hale getirilmesi gerekirken, zemin ve temel etütlerini yapacak kişilere ilişkin sınırlayıcı ve düzenleyici maddeler ile 'öşür vergisi' niteliğinde yüksek harçlar getirilerek, binlerce jeoloji mühendisinin işsiz kalmasına yol açacak, zemin etütlerinin denetiminden ziyade zemin ve temel etüt bürolarından alınacak yüksek harçlara ve teminatlara odaklanan bu teklifin ilgili maddelerinin kabul edilmesi mümkün değildir.

Ülkemizde fenni mesuliyet sistemi ile yapı denetiminin mevzuatında gerekli düzenlemeleri yaparak 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu içinde 'zemin ve temel etütlerini statik projenin eki olmaktan çıkartarak müstakil bir mühendislik projesi haline getirmeyi ve yerinde denetimini esas alan' bir yaklaşımın hakim kılınması gerekirken, zemin ve temel etütlerini yapacak kişilere ilişkin sınırlayıcı ve düzenleyici maddeler ile 'öşür vergisi' niteliğinde yüksek harçlar getirilerek, binlerce jeoloji mühendisinin işsiz kalmasına yol açacak bu düzenlemenin gözden geçirilmelidir."

"Öşür vergisi niteliğindeki harçların kaldırılmasını talep ediyoruz"

Teklifte değişiklik taleplerini sıralayan Alan son olarak şunları kaydetti:

"Teklifin 24'üncü maddesinin; 'Bu Kanun kapsamında yapılacak yapıların zemin ve temel etütleri Bakanlıkça izin belgesi verilen zemin ve temel etüt kuruluşları tarafından denetlenir' hükmü getirilmesi suretiyle, zemin ve temel etütlerini denetleyecek kuruluşlara ilişkin düzenleme haline dönüştürülmesini, 24'üncü maddenin üçüncü paragrafı ile getirilen 'Öşür vergisi' niteliğindeki harçların kaldırılmasını talep ediyoruz. Zemin laboratuvarlarının çalışma ve işleyişine aykırı 22'inci maddesinin ise gözden geçirilerek yeniden düzenlenmesini talep ediyoruz. Odamızın ve meslek disiplinimizin zemin ve temel etütler sürecinde yasalarla elde edilmiş hak ve yetkilerinin korunmasını talep ediyoruz."