Judo Ümit Milli Takımı Rusya'ya Gitti
1 saat önce
ANKARA / DHAÜmitler Avrupa Kupası'nda mücadele edecek olan Ümitler Judo Milli Takımı, 8 sporcuyla Rusya'ya gitti.
ANKARA/ DHA
Ümitler Avrupa
Kupası'nda mücadele edecek olan Ümitler Judo Milli Takımı, 8 sporcuyla Rusya
'ya gitti.
Tula kentinde 2 sürecek şampiyona sonrası 8 erkek judoka, 3 Nisan tarihine kadar aynı şehirde ortak çalışma kampına katılacak.
Ümitler Avrupa Kupası'nda Ay-yıldızlı judogilerle tatamiye çıkacak isimler şöyle:
50 kiloda Uluer Göç ve Enes Çakan, 55 kiloda Talha Büyükeser, 60 kiloda Berat Bahadır ve M. Ali Demirel
, 73 kilda M. Hüdai Özgürbüz ve Musa Şimşek
, 81 kiloda C. Ata Demirtaş.
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 01:57 Kaynak: DHA
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