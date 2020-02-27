Kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandılar - Son Dakika
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Kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandılar

6 saat önce

Tokat'ta Sebastapolis Antik Kentinin bulunduğu Sulusaray İlçesine bağlı Alpudere Köyünde 1, Pazar ilçesine bağlı Üzümören Kasabasında ise izinsiz kazı yapan 5 şahıs jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandılar, System.String[]

Tokat'ta Sebastapolis Antik Kentinin bulunduğu Sulusaray İlçesine bağlı Alpudere Köyünde 1, Pazar ilçesine bağlı Üzümören Kasabasında ise izinsiz kazı yapan 5 şahıs jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.


Edinilen bilgiye göre; Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Sulusaray ve Pazar ilçeleri kırsalından alınan istihbaratların değerlendirilmesi sonrasında harekete geçti. Alınan ihbarlara göre Sulusaray ilçesine bağlı Alpudere köyü sınırları içerisinde ve Pazar İlçesine bağlı Üzümören Kasabasında izinsiz kazı yapıldığı tespit edildi. Ekipler yaptığı çalışmada Sulusaray'da 1, Pazar'da ise 5 şüpheliyi kazı yaparken suçüstü yakaladı. Şüpheliler hakkında işlem başlatıldı. - TOKAT

Sulusaray, Jandarma, Tokat, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 12:17 Kaynak: İHA
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