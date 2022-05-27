Kadıköy'de binanın çökme anı ve yaşanan panik kamerada - Son Dakika
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Kadıköy'de binanın çökme anı ve yaşanan panik kamerada

27.05.2022 00:58
Kadıköy'de binanın çökme anı ve yaşanan panik kamerada

Kadıköy'de metruk bir binanın yıkımı esnasında meydana gelen çökme anı ve yaşanan panik güvenlik kamerasına yansıdı.

Kadıköy'de metruk bir binanın yıkımı esnasında meydana gelen çökme anı ve yaşanan panik güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Kadıköy'de 2 katlı bir binada saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, metruk binanın yıkımı esnasında duvarın yıkılmasıyla çökme meydana geldi. Duvarın çökmesiyle 3 araç hasar alırken büyük gürültüyle dışarı çıkan mahalleli korku dolu anlar yaşadı.

Çökme anı kamerada

Binanın çökme anı ve yaşattığı panik güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, binanın çökmesi ve yoldan geçen vatandaşların binanın çöktüğünü fark etmesiyle kaçıştıkları anlar yer aldı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Kadıköy, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kadıköy'de binanın çökme anı ve yaşanan panik kamerada - Son Dakika


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