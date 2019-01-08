Son Dakika Haberleri: Kadın Çantasına Uyuşturucu İçin Gizli Bölme Yapmışlar

Kadın Çantasına Uyuşturucu İçin Gizli Bölme Yapmışlar

1 saat önce

Tokat'ta bir kadın çantasında 290 uyuşturucu hap ele geçirildi, olayla ilgili 4 kişi tutuklandı.

Kadın Çantasına Uyuşturucu İçin Gizli Bölme Yapmışlar, System.String[]
Tokat'ta bir kadın çantasında 290 uyuşturucu hap ele geçirildi, olayla ilgili 4 kişi tutuklandı.

Tokat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Turhal ilçesi uygulama noktasında İstanbul-Tokat seferini yapan yolcu otobüsünü durdurdu.

Aramada araçta bulunan bir kadın çantasının iç astar kısmına dikilmek suretiyle saklanan 290 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliler G.B, B.B, O.C. ve M.Y. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 kişi sevk edildikleri adli makamlarca "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 03:21 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Tokat, Güncel
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