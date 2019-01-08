Kadın Çantasına Uyuşturucu İçin Gizli Bölme Yapmışlar
1 saat önce
Tokat'ta bir kadın çantasında 290 uyuşturucu hap ele geçirildi, olayla ilgili 4 kişi tutuklandı.
Tokat
'ta bir kadın çantasında 290 uyuşturucu hap ele geçirildi, olayla ilgili 4 kişi tutuklandı.
Tokat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, Turhal
ilçesi uygulama noktasında İstanbul-Tokat seferini yapan yolcu otobüsünü durdurdu.
Aramada araçta bulunan bir kadın çantasının iç astar kısmına dikilmek suretiyle saklanan 290 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliler G.B, B.B, O.C. ve M.Y. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 kişi sevk edildikleri adli makamlarca "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 03:21 Kaynak: AA
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