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Kadir Şeker'in kurtardığı Ayşe Dırla ve cezaevinde evlendiği eşi Murat Hanlı'ya 15 yıl hapis - Son Dakika

Kadir Şeker'in kurtardığı Ayşe Dırla ve cezaevinde evlendiği eşi Murat Hanlı'ya 15 yıl hapis

09.10.2021 10:35

Kadir Şeker dosyasının en yakın tanığı Ayşe Dırla ve cezaevinde evlendiği eşi Murat Hanlı, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 15'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, geçtiğimiz yıl 29 Kasım tarihinde merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'nde şüphe üzerine bir ticari taksiyi durdurdu. Otomobilde yapılan aramada arka ve ön sağ koltuk arasındaki paspas üzerinde bebe bisküvisi içerisine gizlenmiş 900 gram eroin ele geçirildi.

Kadir Şeker'in kurtardığı Ayşe Dırla ve cezaevinde evlendiği eşine 15 yıl hapis

AYŞE DIRLA VE SEVGİLİSİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili Kadir Şeker dosyasının bir numaralı tanığı Ayşe Dırla ve yanında bulunan "İmam nikahlı eşim" dediği sevgilisi Murat Hanlı gözaltına alındı. İki şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kadir Şeker'in kurtardığı Ayşe Dırla ve cezaevinde evlendiği eşine 15 yıl hapis

CEZAEVİNDE EVLENDİLER

Sabah'ta yer alan habere göre; Haklarında 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan sevgililer cezaevinde evlendi. Murat Hanlı'nın ifadelerinde içici olduğunu ve eroini aldıkları yere geri götürmek istediklerini söylese de cezadan kurtulamadı.

15 YIL HAPİS CEZASI

Ağır Ceza Mahkemesi heyeti Ayşe Dırla ve Murat Hanlı'ya 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 12 yıl hapis cezası verdi. Heyet uyuşturucunun eroin olması nedeniyle cezalarını yarı oranında artırarak 18 yıla çıkardı. Eşlerin cezaları iyi hal hükümleri uygulanarak 15 yıla düşürüldü.

Kadir Şeker'in kurtardığı Ayşe Dırla ve cezaevinde evlendiği eşine 15 yıl hapis
Kadir Şeker

Heyet ayrıca her iki sanığa 5 bin gün karşılığı olarak 100'er bin lira adli para cezası ödemelerine hükmedip, tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Ayrıca Murat Hanlı hakkında hırsızlık suçundan 1 yıl 4 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu da öğrenildi.

Kadir Şeker'in kurtardığı Ayşe Dırla ve cezaevinde evlendiği eşi Murat Hanlı'ya 15 yıl hapis

Emniyet Müdürlüğü, Kadir şeker, Uyuşturucu, Eroin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kadir Şeker'in kurtardığı Ayşe Dırla ve cezaevinde evlendiği eşi Murat Hanlı'ya 15 yıl hapis - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kadir Şeker'in kurtardığı Ayşe Dırla ve cezaevinde evlendiği eşi Murat Hanlı'ya 15 yıl hapis - Son Dakika
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