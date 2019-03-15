Kağıthane'de Camide Yangın
1 saat önce
Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL DHAKağıthane'de bulunan Şirintepe Barbaros Camii'nde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL DHA Kağıthane
'de bulunan Şirintepe
Barbaros Camii'nde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Seyrantepe Mahallesi
, Barbaros Caddesi'nde bulunan Şirintepe Barbaros Camii'nde saat 17.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Mahalle sakinleri durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın nedeniyle camide maddi hasar meydana geldi. Yangını anlatan mahalle sakini Erol Kulak "Biz geldiğimizde camide dumanlar çıkıyordu. Mahalleli itfaiye ekiplerini aradı. Sonra itfaiye ekipleri geldi ve müdahale etti. Camii de kadınlar bölümü var oradan çıkmış yangın" dedi.
Görüntü Dökümü:
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-Yanan camiden görüntü
- İtfaiye
ve polis ekiplerinden görüntü
-İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi
-Görgü tanığı ile röp.
-Genel ve detaylar
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 06:00 Kaynak: DHA
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