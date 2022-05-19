Kağıthane'de iş yerine silahlı saldırı kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Kağıthane'de iş yerine silahlı saldırı kamerada

19.05.2022 00:40

Kağıthane'de iş yerine silahlı saldırı kameradaİSTANBUL Kağıthane'de motosikletli iki kişiden biri, iş yerine silahlı saldırı düzenledi.

Kağıthane'de iş yerine silahlı saldırı kamerada

İSTANBUL Kağıthane'de motosikletli iki kişiden biri, iş yerine silahlı saldırı düzenledi. Motosikletli saldırganlar kaçarken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz ay gece saatlerinde Hürriyet Mahallesi'nde meydana gelen olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Motosikletli iki kişiden biri, etrafa baktıktan sonra araçtan indi. Ardından silahını çıkaran saldırgan, düğün organizasyon firmasına ait iş yerine ateş açtı. Ardından motosiklete binen saldırgan olay yerinden hızla kaçtı. Haber verilmesi üzerine işyerine gelen işletmeci, saldırganlardan şikayetçi oldu. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini de incelemeye aldı. Kimlikleri tespit edilen saldırganların yakalandığı öğrenildi.

Kağıthane'de iş yerine silahlı saldırı kamerada
Kağıthane'de iş yerine silahlı saldırı kamerada
Kağıthane'de iş yerine silahlı saldırı kamerada

YORUMLAR
500
İran'a ait bir gemi Kızıldeniz yakınlarında saldırıya uğradı İran'a ait bir gemi Kızıldeniz yakınlarında saldırıya uğradı Norveç'teki oklu saldırgan suçlamaları kabul etti Norveç'teki oklu saldırgan suçlamaları kabul etti
Kaynak: İHA

Kağıthane, Saldırı, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kağıthane'de iş yerine silahlı saldırı kamerada - Son Dakika


Son Dakika
01:04 Geri dönüşü efsane oldu! Fatih Terim dev karşılaşmada yorumculuk yapacak
01:03 DEVA Partisi lideri Babacan, Metaverse mitinginde 25 yaşın altındaki gençlere bedava internet vaadinde bulundu
00:51 Resmi olarak NATO üyeliğine başvuran Finlandiya: Türkiye'nin gündeme getirdiği tüm sorunları çözebiliriz
00:31 Benzine 1 lira 4 kuruş zam geldi! Litre fiyatı neredeyse 24 lira oldu!
00:10 Dinamo Kiev'in hocası Mircea Lucescu'dan gündem olan sözler: Fenerbahçe'den ciddi bir teklif aldım
23:56 İSPARK ücretlerine yüzde 25 zam geldi!
23:28 Son maçına çıkıp gözyaşlarını tutamamıştı! Skubic'in veda mektubunu Konyaspor yayımladı
23:26 Melih Gökçek, "Kim yolsuzluk yaptı diye anket yapsalar sonuç ne çıkar?" sorusunu cevapladı: Melih Gökçek
23:21 İspanya'da taraftarlar birbirine girdi! Dev kavgada sandalyeler ve bıçaklar havada uçuştu
22:53 Putin'in en gözde silahı savaş hattında! Gidişatı değiştireceği iddia edilen "Terminatör" Ukrayna'da sahaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2022 01:08:17. #1.11#
SON DAKİKA: Kağıthane'de iş yerine silahlı saldırı kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement