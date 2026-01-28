Kağıthane'de Silahlı Saldırı ve Kovalamaca - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Kağıthane'de Silahlı Saldırı ve Kovalamaca

Kağıthane\'de Silahlı Saldırı ve Kovalamaca
28.01.2026 13:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kağıthane'de kalaşnikofla yapılan saldırıda, yaralı Sedat İ. karşı ateş açtı. M.H. yakalandı.

İstanbul Kağıthane'de cadde üzerine gelen M.H., yolda yürüyen Sedat İ.'ye kalaşnikofla silahlı saldırı gerçekleştirdi. Saldırı esnasında yaralanan Sedat İ., yaşanan boğuşmada M. H.'nin elinden kalaşnikofu alarak karşı ateş açtı. Daha sonra araca binerek kaçan M.H., girdiği ters yönde başka araçlara çarptı. Polis ekiplerinin kovalamacası sonrası yakalanan M.H., gözaltına alındı.

Olay, 26 Ocak Pazartesi günü saat 05.30 sıralarında Kağıthane Çağlayan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.H.(19), yolda yürüdüğü sırada karşısına çıkan S.İ.(40),'ye kalaşnikofla ateş açtı. Saldırıda esnasında yaralanan S.İ., ile M.H., arasında kovalamacanın ardından boğuşma yaşandı. Daha sonra S.İ., tüfeğin kabzasıyla darp edildiği esnada M.H.'nin elinden kalaşnikofu alarak karşı ateş açtı. M.H., bir süre sonra 34 HMM 617 plakalı aracına binerek olay yerinden kaçmaya başladı. Cadde üzerinde yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Cadde üzerindeki silah seslerinin duyulması üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. O esnada devriyede bulunan Kağıthane Asayiş Büro Amirliği kaçmaya çalışan aracı takibe aldı. Şüpheli M.H.,'nin kullandığı araç girdiği tünelde önce bir otomobile daha sonra polis otosuna çarparak durdu. Polis ekipleri tarafından yakalanan M.H., üzerindeki tabancayla birlikte gözaltına alındı. Bölgede geniş çaplı inceleme başlatan ekipler, şüphe üzerine Çetin G., (37) idaresindeki 26 KH 402 plakalı aracı durdurdu. Araç içerisinde yapılan kontrolde, cadde üzerindeki silahlı boğuşmada yaralanan S.İ.'yi gördü. Araçtaki kalaşnikofa ise polis ekipleri tarafından el konuldu.

Olay sonrası yaralı S.İ., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. S.İ.'nin poliste 'uyuşturucu madde kullanmak', 'oto hırsızlığı' ve 'kasten yaralama' gibi suçlardan 9 kaydı bulunduğu öğrenildi.

Polis ekiplerinin olayın yerinde yaptıkları incelemelerde 30'dan fazla kalaşnikof kovanı bulundu.

Olayla ilgili gözaltına alınan 19 yaşındaki M.H., birkaç gün önce İstanbul'a geldiğini ifade etti. M.,H.'nin Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kağıthane, Güvenlik, 3. Sayfa, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kağıthane'de Silahlı Saldırı ve Kovalamaca - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Engelli Adamın Altınları Çalındı Engelli Adamın Altınları Çalındı
Irak’ta cumhurbaşkanlığı seçimi ertelendi Irak'ta cumhurbaşkanlığı seçimi ertelendi
DEAŞ’la işbirliği yapmakla suçlanıyor İşte Fransız şirketin Suriye’deki fabrikası DEAŞ'la işbirliği yapmakla suçlanıyor! İşte Fransız şirketin Suriye'deki fabrikası
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, CENTCOM Komutanı ile görüştü Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, CENTCOM Komutanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın resmi törenle karşıladığı Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu yere düştü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi törenle karşıladığı Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu yere düştü
Ünlü oyuncu Çağla Boz da listede: Uyuşturucu testi pozitif çıkan 3 şüpheli açıklandı Ünlü oyuncu Çağla Boz da listede: Uyuşturucu testi pozitif çıkan 3 şüpheli açıklandı

14:13
Yılmaz Güney’e “Terörist“ diyen Savcı Yavuz Engin’e Külliye’den tepki
Yılmaz Güney'e "Terörist" diyen Savcı Yavuz Engin'e Külliye'den tepki
13:58
Bütün dünya onu konuşuyor Farioli Porto’da harikalar yaratıyor
Bütün dünya onu konuşuyor! Farioli Porto'da harikalar yaratıyor
13:51
Maaş zammını beğenmeyen emeklileri umutlandıran formül
Maaş zammını beğenmeyen emeklileri umutlandıran formül
12:50
Cenazede görülmemiş rahatlık Başkanın kahkahaları cemaati kızdırdı
Cenazede görülmemiş rahatlık! Başkanın kahkahaları cemaati kızdırdı
12:50
Eşinin ölü bulunduğu aracın camına vurarak ağladı: Ne olur kalk aşkım
Eşinin ölü bulunduğu aracın camına vurarak ağladı: Ne olur kalk aşkım
12:18
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 2. gün
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 2. gün
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 14:16:33. #7.11#
SON DAKİKA: Kağıthane'de Silahlı Saldırı ve Kovalamaca - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.