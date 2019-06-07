Son Dakika Haberleri: Kağıthane'de tur otobüsünün sıkıştırdığı motosikletli şarampole uçtu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Kağıthane'de tur otobüsünün sıkıştırdığı motosikletli şarampole uçtu

1 saat önce

Kağıthane TEM Otoyolu Okmeydanı-Hasdal bağlantı yolunda yolcu dolu tur otobüsünün bariyerlere sıkıştırdığı motosikletli şarampole uçtu.

Kağıthane'de tur otobüsünün sıkıştırdığı motosikletli şarampole uçtu, System.String[]
Kağıthane TEM Otoyolu Okmeydanı- Hasdal bağlantı yolunda yolcu dolu tur otobüsünün bariyerlere sıkıştırdığı motosikletli şarampole uçtu. Bacağından ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 10.00 sıralarında Kağıthane TEM Otoyolu Okmeydanı-Hasdal bağlantı yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Eyüpsultan'dan dönen yolcu dolu 34 YN 0291 plakalı tur otobüsünün sürücüsü Yılmaz Sazaklı (46) bağlantı yolundan TEM Otoyoluna girmek istedi. O esnada otobüsün sağ tarafında seyir halinde olan Abdullah A. yönetimindeki 34 TR 6025 plakalı motosiklet, otobüs ile bariyerler arasında sıkıştı. Sürücü, bariyerlerde birkaç metre sürüklenen motosikletin hakimiyetini kaybederek şarampole uçtu. Otobüs sürücüsü ve yolcuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, şarampole uçan yaralı sürücüyü yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı.

Ayakkabısı bariyerlerin altında kaldı

Motosikletlinin bacağından ağır yaralandığı ve kopma derecesine geldiği öğrenildi. Kaza nedeniyle motosikletten kopan parçaların şarampole savrulduğu görüldü. Ayakkabısının ise bariyerlerin altında olduğu gözlendi. Polis ekipleri ise çalışma yaparak tutanak tuttuktan sonra kazayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 11:00 Kaynak: İHA
TEM Otoyolu, Hasdal, Okmeydanı, Kağıthane, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İstanbul'da bir fırında patronlarını silahla vuran zanlılar yakalandı Antalya'da Rus turist köpeği tekmeleyip, market sahibine kafa attı Yamaç paraşütçüsüne havada şahin saldırdı Yargıtay'dan emsal karar: Kendi aralarında nişanlananlar şimdi yandı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.6.2019 12:41:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kağıthane'de tur otobüsünün sıkıştırdığı motosikletli şarampole uçtu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]