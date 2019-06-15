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Kağızman İmam Hatip Lisesinde mezuniyet töreni

4 saat önce

Kağızman Anadolu İmam Hatip Lisesinde, 2018-2019 eğitim öğretim yılının tamamlamasıyla mezuniyet töreni düzenlendi.

Kağızman İmam Hatip Lisesinde mezuniyet töreni, System.String[]
Kağızman Anadolu İmam Hatip Lisesinde, 2018-2019 eğitim öğretim yılının tamamlamasıyla mezuniyet töreni düzenlendi.
Kağızman Anadolu İmam Hatip Lisesinde düzenlenen ve İstiklal Marşı'nın okunup saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan tören, Kur'an tilavetiyle devam etti.
Okul müdürü Selim Suat Güner, öğrenimi tamamlayan öğrencileri tebrik ederek, "Sevgili gençler, okula başladığınız günden bugüne değin eğitildiniz, bilgi ve erdemle donatıldınız. Bugün yaşanan bu mezuniyet başka bir basamağın başlangıcıdır. Sizlerin gelecekte okulunuzu, bizleri ve ailenizi en iyi bir şekilde temsil edeceğinize inancımız tamdır. Tüm mezunlarımıza hayatta başarılar diliyorum." dedi.
Okul birincisi Rümeysa Çelikörs, okul kütüğüne isminin yazılı olduğu plakayı çaktı. Keplerini havaya fırlatan mezunlar, mezuniyet coşkusu yaşadı.
Kaymakam Ercan Öter, Belediye Başkan vekili Sedat Nuray, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Bayşar, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri, İmam Hatip lisesi Okul Müdürü Selim Suat Güner, Okul idaresi, öğretmenler, öğrenci ve öğrenci velileri katıldı.
Daha sonra son sınıf öğrencilerine diplomaları ve çeşitli hediyeler verildi.
Programa Kaymakam Ercan Öter, Belediye Başkan Vekili Sedat Nuray, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Bayşar, ile öğretmenler, öğrenciler ve velileri katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 11:57 Kaynak: AA
Kağızman, Güncel
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